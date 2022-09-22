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    В России создали кол-центр для ответов на вопросы о частичной мобилизации

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    Правительство РФ создало кол-центр, где можно получить разъяснения по теме частичной мобилизации. Об этом 22 сентября заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

    «Прежде всего хочу сообщить, что для оперативного решения и разъяснения вопросов, касающихся порядка проведения частичной мобилизации граждан, правительством Российской Федерации создан колл-центр. Туда могут обращаться как представители организаций, так и граждане для получения необходимой информации», – сказал он. Номер этого колл-центра в сообщении не приводится.

    Цимлянский отметил, что за первые сутки частичной мобилизации в военкоматы самостоятельно, не дожидаясь повестки, пришли около 10 тысяч граждан. Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что всего планируется призвать около 300 тысяч.

    Контр-адмирал добавил, что призванные по мобилизации получат статус военнослужащих-контрактников и все вытекающие из этого выплаты и социальные гарантии.

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