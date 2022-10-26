Военкомат вместо заграницы: как быть, если вас разворачивают на паспортном контроле

Фото: Александр Подгорчук/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Десятки пассажиров вместо заграницы из аэропорта Пулково отправляют в военкоматы. О новых разворотах в редакцию «Фонтанки» читатели в последний месяц сообщают практически ежедневно. Подстраховаться специальной бумагой совсем не так просто, как кажется, даже если есть основания не служить.

«25 октября не смогли улететь в Стамбул рейсом РС-397 более 6 человек. В том числе мой муж. При пересечении границы проверяются некие списки от военкоматов, и тем, кто в них оказался, выдаются под роспись уведомления об ограничении права на выезд за пределы РФ в связи с мобилизацией. Никто из не допущенных на рейс мужчин повестки не получал, почти у всех за плечами лишь военная кафедра», — рассказала «Фонтанке» читательница Ирина.



Эта шестерка далеко не единственная. В прошлую пятницу, 21 октября, «Фонтанка» писала, что только за одни сутки в Пулково около 30 пассажиров с разных рейсов на паспортном контроле развернули в военкомат. Какие вопросы задают пограничники россиянам при попытке выезда — читайте здесь.

Уже месяц как пограничники в аэропорту Пулково получили от военных комиссариатов списки лиц, подлежащих частичной мобилизации. Тех, кто в них есть, не пускают за границу через КПП. Не выпускают не только мужчин. С трудностями сталкиваются, например, женщины-врачи. Не помогает даже «официальная бронь от мобилизации из военкомата».



Узнать, есть ли человек в тревожном списке, заранее невозможно. Только на пограничном контроле. Гарантированно пересечь границу в такой ситуации поможет только справка для выезда за рубеж из военкомата. Как они выглядят — «Фонтанка» показывала.

Получить бумагу можно лично — в военкомате, осознавая возможность вручения вместо неё повестки, или оформив доверенность, например, на родственника или адвоката. Наш читатель Юрий доверил право представлять себя своей маме. В тот же день она отправилась в военкомат Выборгского района.



«Она провела там час. Единственное, что интересовало сотрудников военкомата, — это военный билет. Я не служил, у меня нет специальности, категория В (брони тоже нет, и повестка не приходила). Больше вопросов не было. Справку на выезд выдали до 30 октября, 12 октября я улетел в Турцию», — описывал он «Фонтанке».

Но, как выяснилось, это благополучное развитие событий. Бывает и иначе. Например, возраст одного несостоявшегося пассажира рейса из Петербурга в Стамбул на 25 октября — 59 лет.



«Год назад перенёс инсульт. Накануне рейса он лично посещал военкомат, спрашивал, нужен ли он, получил ответ, что нет. На просьбу дать соответствующую справку получил отказ», — отметила Ирина.



А читательница «Фонтанки» Дарина рассказала, что её муж не может получить справку уже две недели в военкомате Московского района.

По её словам, они с мужем купили путевку за границу еще в конце августа, до объявления частичной мобилизации. Дата вылета — 4 ноября. Муж повестку не получал, но, зная о разворотах в Пулково, семья решила подстраховаться официальным разрешением на выезд. Потерпела фиаско.

«Мой муж уже три раза был в военкомате Московского района, чтобы в нем встать на учет и получить документ на выезд. 12 октября он отстоял очередь, но на КПП сказали, что «кабинет не работает, звоните». 17 октября я дозвонилась в военкомат, мне грубо ответили «приходите завтра» и бросили трубку. 18 октября муж пришел в военкомат, опять простоял очередь и, только подойдя ближе, увидел объявление на бумажке формата А4: «Все, кто для постановки на учет, приходите 21 октября». Он пришёл 21 октября, снова очередь и ожидание, но в этот раз вышел военный и сказал, что примут только тех, кто по мобилизации, «приходите 1 ноября», — описала бюрократические брожения петербурженка.



При этом военкомат работает по понедельникам, средам и пятницам. А первое ноября — вторник.

«Очень сомневаюсь, что военкомат будет работать. Так как у нас вылет 4-го, мы очень переживаем, что не успеем получить справку на выезд», — рассказала Дарина.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

