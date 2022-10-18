«На границе посмотрели с подозрением, но пропустили». Как выглядят справки из военкоматов «на выезд»

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





26 сентября Анатолий (имя изменено) обнаружил в дверном косяке повестку. «Там сообщалось, что к 9 утра должен прибыть в военкомат Выборгского района. Нужно было взять с собой документы и личные вещи — список на обороте. Но на обороте пусто. Я не воспринял её как реальную повестку — она же должна быть по закону вручена лично», — вспоминает собеседник «Фонтанки».

Сама по себе повестка его не испугала, но насторожила — Анатолий работает на армянскую компанию и в начале октября должен был улететь в Ереван в командировку, билеты покупал ещё за два месяца до объявления частичной мобилизации. «Я не хотел сидеть и гадать. Если бы меня не выпустили из страны, я бы ещё и работодателя подставил. У меня категория В, не служил, военную кафедру я не заканчивал, опыта у меня нет, как и военной специальности. По телевидению нам говорят, что берут только людей с опытом боевых действий, поэтому я решил, что повестка мне — это чудовищная ошибка и написал в телеграм-канал Маргариты Симоньян», — говорит Анатолий.



Помимо этого, он отправил жалобу в администрацию Выборгского района и на всякий случай сделал доверенность на родителей — я прочитал, что никто не рекомендует ходить в военкомат лично. «В комментариях у Симоньян на моё сообщение отреагировала женщина и написала, что её сын тоже прописан в Выборгском, что у него тоже категория В и он был в военкомате и даже вернулся оттуда, его не мобилизовали. Тогда я решил рискнуть и пошёл сам». По словам Анатолия, в военкомате его встретили женщины на проходной. Они уточнили, приходила ли ему повестка (он ответил, что нет) и спросили категорию годности. Выслушав ответ, женщины предложили ему отправиться домой — сейчас, цитирует их Анатолий, таких, как он, не призывают.



«Я уже почти ушёл, но они сказали, что я могу оформить разрешение на выезд, и я решил сделать это. Я показал военный билет, меня пропустили в военкомат, сказали, в какой кабинет идти. У кабинета была очередь. Всем нужна была эта справка. При этом в очереди я услышал, что её оформляют впервые — до этого такого механизма не было, поэтому сам процесс ещё не налажен. Но мне так не показалось — по уровню комфорта всё было лучше, чем в некоторых МФЦ».

Анатолию предложили написать заявление, в котором указать время отъезда. На бумаге в кабинете поставили визу сотрудницы военкомата, проверявшей документы, — от руки чиновница написала на заявлении «призыву не подлежит». С этой бумагой — в другой кабинет, где оформляют уже саму справку. В итоге весь процесс занял около двух часов. «В Пулково меня спросили цель поездки, я сказал, что лечу в командировку. Справка в итоге не понадобилось, но она была залогом моего спокойствия».



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Аналогичную бумагу в военкомате того же района получил и Юрий. В начале октября он провёл трое суток в очереди на российско-казахскую границу. На четвёртые сутки сотрудники ФСБ развернули его обратно, выдав документ об отказе в выезде из России без справки из военкомата.

«Я прочитал в чатах, что люди начали делать такие справки, поэтому вернулся в Петербург. С мамой мы пошли к нотариусу и оформили на неё доверенность представлять мои интересы в органах госвласти и в военкомате», — рассказал молодой человек. В тот же день мама Юрия отправилась в военкомат Выборгского района. «Она провела там час. Единственное, что интересовало сотрудников военкомата, — это военный билет. Я не служил, у меня нет специальности, категория В (брони тоже нет и повестка не приходила). Больше вопросов не было. Справку на выезд выдали до 30 октября, 12 октября я улетел в Турцию». По словам Юрия, о причинах отъезда его мать не спрашивали, но с собой у неё были документы — справка из стамбульской клиники на прохождение там лечения.



Со справкой на выезд смог покинуть Россию и собеседник «Фонтанки» Кирилл. Он отстоял очередь на выезд в Грузию в районе Верхнего Ларса. По словам Кирилла, пограничников не интересовали подробности о его работе в IT-компании или тем более о его категории годности к военной службе: «Просто засунули загранник в ленту, которая информацию обо мне выдает, и сразу сказали, что вы ожидаете в стороне, а затем дали справку об отказе в выезде». После возвращения в Петербург Кирилл пошёл получать справки. Его компания оформила бронь на сотрудников — она входит в реестр IT-компаний, чьих сотрудников не должны мобилизовать. Данные об этом он внёс в профиль на госуслугах. В военкомат одного из районов Ленобласти он пошёл с этими документами, кроме того, туда же он принёс приглашение на участие в профессиональной конференции в Армении. По словам Кирилла, на границе его «мурыжили» около часа: «Зачем едешь, куда едешь, что за компания, тянули время. На справку смотрели с подозрением, но пропустили».



О том, что россиян «разворачивают» на российской границе при попытке выезда за рубеж, «Фонтанка» писала в конце сентября. Тогда же Минобороны сообщало, что во время частичной мобилизации «ограничений на передвижение граждан не предусматривается».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»