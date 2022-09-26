В Ларсе, как в Пулково. Кого разворачивают перед Грузией

На пункте пропуска перед грузинской границей тоже разворачивают людей. Ранее «Фонтанка» писала, что за разрешениями от военкомов отправляют и в Пулково.



О своем опыте прохождения — а вернее, непрохождения — КПП в Верхнем Ларсе «Фонтанке» рассказал Кирилл (имя изменено). Ему между 30 и 35, он лейтенант запаса, категория «В», звание получил в 2010 году. Военно-учетная специальность связана с артиллерией.

«В 6 утра вышел из дома в Петербурге, на «Сапсане» до Москвы, днем вылет во Владикавказ. Оттуда в 7 вечера мы выехали. Забита вся встречка, 6–7 полос. В какой-то момент шли пешком. Это самое быстрое, как и на велосипедах, самокатах. Поэтому на границе я был примерно в 5 утра, — рассказывает он. — С 5 до 8 искали машину, куда сесть, чтобы пройти границу, пешком-то нельзя было. Услуга 35–40 тысяч, чем ближе к КПП, тем дороже».