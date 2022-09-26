Нет даже воды. Собаки из России поехали на выставку и стали заложниками ужаса на грузинской границе

Драки, отчаянный заработок и попытка заблокировать тех, кто нарушает, — ситуация на границе России и Грузии продолжает накаляться. Группа собак и сопровождающих их людей из Петербурга, Ярославля, Москвы и других городов России уже 26 сентября должна была оказаться в Ереване. Там 27-го числа начинается международная выставка. Но и люди, и животные оказались заложниками сложившейся на границе России и Грузии ситуации.

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В результате более 100 собак уже несколько суток сидят в клетках. Возможности для прогулок с ними фактически нет. На международную выставку в Ереване участники записывались 2 месяца назад. Добраться туда сейчас пытаются представители России и Белоруссии (еще как минимум 30 собак). В автобусах находятся хендлеры (люди, которые представляют собак на выставках) и их подопечные.



Как рассказала «Фонтанке» петербурженка, ставшая невольной участницей происходящего, к пробке на границе России и Грузии участники выставки прибыли в районе 6 утра 25 сентября. «Сотрудники ГИБДД сразу завернули нас на площадку с другими автобусами. Справа горы, слева река», — говорит она. Стоять на небольшой площадке, где фактически нет места для того, чтобы даже вывести собак, пришлось сутки. При этом легковые машины двигались в 4–5 полос.



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«Сегодня за целый день мы продвинулись метров на 8. Остается около 8 километров до КПП. Ни людям, ни собакам никуда не деться. Днем взяли выставочную тележку и отправились в ближайший магазин, он находится в 12 километрах, смогли купить немного еды для людей и последнюю канистру воды для собак», — рассказывает жительница города.

По ее словам, в качестве альтернативы сотрудники правоохранительных органов, дежурящие на дороге, предложили ближайший ручей. Однако рисковать люди не хотят — неизвестно, как организмы собак отреагируют на эту воду. Ситуация может только ухудшиться.



«Спокойно проезжают, в том числе по встречке, машины с номерами 152-го региона (Нижегородская область), 15-го (Северная Осетия — Алания), 797-го (Москва) и 198-го (Петербург). Машин ДПС много, но толку нет», — говорит петербурженка. По ее словам, на просьбу о помощи днем полицейский отреагировал в том духе, что все необходимое можно купить, не выходя из очереди.

Продается действительно многое. Однако качество товара неизвестно, а цены местами поражают воображение. Например, литр бензина местами стоит 700 рублей.

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Впереди у группы, едущей на выставку в Ереван, неопределенное время в пробке, а потом переход еще одной границы — между Грузией и Арменией. «Нам уже отказали в брони гостиницы. Мы грузились в Москве и должны были оказаться на месте уже сегодня утром», — говорит петербурженка. По ее словам, первый выставочный день уже перенесен, но вопрос заключается в том, когда вообще получится пройти пограничный контроль.

Опытные участники говорят: автобусы, особенно с живым грузом, всегда имели приоритет в прохождении границ, особенно в ситуации, подобной этой. Однако сейчас правила фактически не работают. «Вчера сутки с нами стоял перевозчик с живыми свиньями. Две погибли, ему пришлось разворачиваться», — рассказали очевидцы.



По их словам, ситуация накаляется. Так, еще днем водитель попытался срезать путь через один из поселков — там проходит прямая дорога. На въезде якобы обычно стоят дети, которые просят по 300 рублей. Автобус проехал в их отсутствие, но на выезде его встретила группа местных жителей. Досталось, по словам очевидцев, водителю.

Движение в пробке замедляют «таксисты», которые подвозят людей к границе. Сейчас стоящие в пробке автомобилисты пытаются самостоятельно организоваться и заградить таким водителям путь. Кроме того, люди выстраивают заставы, чтобы преграждать путь тем, кто пытается объехать пробку по встречной полосе.

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По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор перед границей с Грузией сейчас составляет больше 20 километров. Днем с грузинской стороны появилось сообщение о переходе на особый режим работы в связи со сложившейся ситуацией. В том числе на круглосуточные дежурства. При этом людей, по сообщениям очевидцев, начали пропускать пешком, хотя обычно для перехода использовались хотя бы какие-то транспортные средства.

