Бешеные цены и гора из самокатов. Как 30-часовую пробку на границе с Грузией минуют за 5 часов

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В среду утром я, как и многие соотечественники, открыв новости, прочитал о частичной мобилизации. Я сразу же открыл сервис поиска билетов и нашёл билет до Владикавказа на утро пятницы. Пока я вводил данные, он подорожал на тысячу рублей, но стоил ещё вменяемых денег, чуть больше 5 тысяч. Спустя несколько часов билеты на этот рейс стоили около 50 тысяч, вечером их уже не было в продаже.

В четверг вечером от водителя, с которым я уже ездил по маршруту Владикавказ — Тбилиси, пришло смс: «Дорогой, прости, но на границе творится что-то невероятное, не поеду ни за какие деньги, мне уже даже 50 тысяч предлагали, но я был вынужден отказаться. Оставайся лучше в Петербурге, границу пройти практически невозможно. Мой напарник выехал в 6 утра и до сих пор стоит в пробке в нескольких км от КПП».



В пятницу в самолёте все места были заняты молодыми парнями — такими, как я, в возрасте от 18 до 35 лет. Возле аэропорта Беслан нас ждали десятки таксистов, которые обещали докинуть до Тбилиси всего за 10 тысяч рублей, хотя ещё неделю назад место в такси стоило 3,5 тыс. рублей. Говорили, что довезут за 6 часов, объехав все посты, но деньги вперед, сразу перед посадкой. Я не поверил, на границе уже стояла 30-часовая пробка (по данным ФТС, на утро 25 сентября перед пунктом пропуска находились 2,5 тысячи машин - прим.). В телеграм-чате «Верхний Ларс» писали, что можно приехать в самый конец ее, а затем пройти пешком к началу, но сам КПП надо проехать на транспорте. Подойдёт даже самокат.



Фото: Артем Орлов Фото: Артем Орлов Фото: Артем Орлов Фото: Артем Орлов Фото: Артем Орлов Фото: Артем Орлов Фото: Артем Орлов Поделиться Поделиться





Я нашёл таксиста, который согласился довезти до конца пробки. Он объявил цену в 4 тысячи, в соседнюю машину два парня из Москвы сели за 5 тысяч, и я решил поторговаться. В итоге уговорил водителя на 2 тысячи рублей. По дороге таксист говорил, что из-за ажиотажа во Владикавказе нет свободных гостиничных номеров, остались только люксы. Он довёз меня до села Чми, там был конец пробки — до российского КПП 12,4 км. Одновременно из другого такси вышли двое молодых людей лет 25. Они достали из багажника велосипед и самокат. Мы разговорились. Дмитрий из Москвы, работал бариста. Купил велосипед во Владикавказе за 4,5 тысячи рублей, договорившись заранее с продавцом. Его друг Владимир взял самокат из дома.



Мы пошли пешком вдоль пробки. Машины проезжали в лучшем случае 1 км в час. Несколько смельчаков гнали по встречке, их тормозили машины ДПС. На обочине росгвардейцы с автоматами. Вначале немного некомфортно проходить мимо них, затем привыкаешь. Местами на противоположной обочине стоят машины, где можно купить еду и воду.



Через 6 км начал накрапывать дождь. Неприятно.



После 9 км решил сделать перерыв и перекусить. На привале разговорился с Сергеем, лет 50. Он — русский кореец с Курил, работает на заводе, поехал в отпуск (он у него 60 дней) и собирается назад. Пробка его не тревожила: он сидел на камне, пил пиво и смотрел, как потоки мутной воды стекают с гор. Я пошёл дальше.



У шлагбаума, за который уже нельзя заходить пешком, стояли машины. Бомбилы предлагали место в машине за 10–15 тысяч рублей, чтобы проехать границу. Велосипеды и самокаты никто больше не продавал. Молодых людей, которые ищут место в машине, много; таких же, как я, — десятки. Я снова начал торговаться, всё же 10 тысяч — очень дорого. Получилось сбить цену до 8 тысяч. Мне это не понравилось, и я просто пошел стучать в окна каждой стоящей в пробке машины. Девять водителей отказались от любых денег. Женщина в десятой по счёту машине сказала, что у самого шлагбаума стоит её друг, который может провести через российский КПП за 4 тысячи. Я добежал до него.



Через час мы въехали на КПП. Проверка документов шла медленно. В машине со мной ехали Алина, Дима и Рамин. Они простояли на границе 25 часов, Алина и Дима — из Севастополя. Говорили, что едут в отпуск и через неделю обратно. Рамин вырос в России, но сам родом из Грузии, боялся, что его призовут, друзьям уже пришли повестки.

На КПП всех спросили — служил/не служил; если не служил, то почем; если не годен, то, какая категория не годности; есть ли военный билет. Через 40 минут мы выехали из России. После него — тоже пробка. Мы с Рамином вышли из машины и пошли пешком: 3 км нейтральной территории через два неосвещаемых и необорудованных для пешеходов тоннеля.

