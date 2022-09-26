Грузинская граница будет работать круглосуточно. Очевидцы говорят о пешем переходе

Посты на границе России и Грузии с грузинской стороны перешли на особый режим работы. Об этом говорится в сообщении, распространенном Службой доходов Минфина страны 26 сентября.



Отмечается, что на контрольно-пропускных пунктах по всей Грузии увеличено, в частности, количество таможенников. Работа будет вестись круглосуточно.

В ведомстве также отмечают наличие проблемы с прохождением таможенного контроля, в том числе для грузовиков и в сторону России.