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    «Право на выезд ограничено»: как пассажиров из Пулково отправляют в военкомат

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    Петербуржец Петр (имя изменено. — Прим. ред.) не смог покинуть Россию через аэропорт Пулково из-за бдительности пограничников. Мужчину на пятом десятке, никогда прежде не служившего в армии, не получавшего повестку, но имеющего за плечами военную кафедру (специальность инженерная), выловили из потока пассажиров. Вместо заграничного рейса отправили разбираться в военкомат.

    «Утренний рейс. Заранее подошел на паспортный контроль, отдал пограничнику билет и паспорт. Он спросил, когда я покупал билеты. Я сказал, что еще до всех событий. Короткая пауза, и ко мне подошла девушка, которая скороговоркой позвала на общение в отдельной комнате. Там стали спрашивать: служил ли я, военнообязанный ли, есть ли с собой военный билет (нет), связывался ли я с военкоматом. Я им показывал свой билет обратно. Потом попросили меня подождать в коридорчике. А через 20–30 минут выдали бумагу, что право на выезд из России ограничено», — рассказал «Фонтанке» 26 сентября Петр.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По его словам, у пограничников «конвейер». И на его глазах приводили на беседу много мужчин, в основном молодых, некоторых даже с рейса в Минск. И всех в итоге развернули.

    — На вопрос «что теперь делать» ответ был единый: «Вы знаете, что сейчас мобилизация? Нужно сходить и получить разрешение военкомата», — рассказал петербуржец.

    Вечером 26 сентября Минобороны сообщило, что во время частичной мобилизации «ограничений на передвижение граждан не предусматривается». Как подтвердили источники «Фонтанки», пограничники в аэропорту Пулково в то же время разворачивают людей из некоего контрольного списка. Тех, кто в них есть, не пускают за границу через КПП без разрешения военкома.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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