«Право на выезд ограничено»: как пассажиров из Пулково отправляют в военкомат

Петербуржец Петр (имя изменено. — Прим. ред.) не смог покинуть Россию через аэропорт Пулково из-за бдительности пограничников. Мужчину на пятом десятке, никогда прежде не служившего в армии, не получавшего повестку, но имеющего за плечами военную кафедру (специальность инженерная), выловили из потока пассажиров. Вместо заграничного рейса отправили разбираться в военкомат.



«Утренний рейс. Заранее подошел на паспортный контроль, отдал пограничнику билет и паспорт. Он спросил, когда я покупал билеты. Я сказал, что еще до всех событий. Короткая пауза, и ко мне подошла девушка, которая скороговоркой позвала на общение в отдельной комнате. Там стали спрашивать: служил ли я, военнообязанный ли, есть ли с собой военный билет (нет), связывался ли я с военкоматом. Я им показывал свой билет обратно. Потом попросили меня подождать в коридорчике. А через 20–30 минут выдали бумагу, что право на выезд из России ограничено», — рассказал «Фонтанке» 26 сентября Петр.

