В Минобороны РФ заявили, что ограничений на передвижение граждан нет

В России нет ограничений на передвижение граждан в условиях частичной мобилизации. Об этом 26 сентября заявили в Минобороны РФ.



«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — сообщили в ведомстве. Касается ли это и заграничных поездок, там не уточнили.

