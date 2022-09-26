В Минобороны РФ заявили, что ограничений на передвижение граждан нет

В России нет ограничений на передвижение граждан в условиях частичной мобилизации. Об этом 26 сентября заявили в Минобороны РФ.
«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — сообщили в ведомстве. Касается ли это и заграничных поездок, там не уточнили.
Минобороны России
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что никаких решений о закрытии границ в связи с частичной мобилизацией в данный момент нет.
«Фонтанка» писала, что, по нашим данным, пограничники в аэропорту Пулково получили от военных комиссариатов списки лиц, подлежащих частичной мобилизации. Тех, кто в них есть, не пускают за границу через КПП.