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    В Минобороны РФ заявили, что ограничений на передвижение граждан нет

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    В России нет ограничений на передвижение граждан в условиях частичной мобилизации. Об этом 26 сентября заявили в Минобороны РФ.

    «В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — сообщили в ведомстве. Касается ли это и заграничных поездок, там не уточнили.

    Минобороны России

    Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что никаких решений о закрытии границ в связи с частичной мобилизацией в данный момент нет.

    «Фонтанка» писала, что, по нашим данным, пограничники в аэропорту Пулково получили от военных комиссариатов списки лиц, подлежащих частичной мобилизации. Тех, кто в них есть, не пускают за границу через КПП.

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