«Про мобилизацию слышали?» О чем спрашивают у мужчин на выезде из России

Фото: Виталий Невар/ТАСС Поделиться Поделиться





Читатели «Фонтанки» рассказали о своих беседах с пограничниками при выезде из России. У некоторых интересовались военными билетами, опытом и планами. Но по их словам всё было довольно формально.

Петербуржец тридцати пяти полных лет Алексей (имя изменено) пересекал границу России с Финляндией на велосипеде около 23:30 накануне. Чем вызвал интерес пограничников к себе, он не знает, может, предусмотрительно взятым военным билетом, но его подробно опросили, и время ожидания заветного штампа ему показалось вечностью. Десятиминутный диалог он запомнил буквально по словам:



— Вы про мобилизацию слышали?

— Да, слышал.

— Про уголовную ответственность за уклонение в курсе?

— Да, в курсе.

— И что, вы военнообязанный?

— Да.

— Призыву подлежите?

— Да, но во вторую очередь.

— Военный билет есть?

— Есть, могу показать, у меня категория В...

— Не надо. Куда направляетесь, зачем?

— Отвечаю куда, в отпуск.

— Давно билеты покупали?

— Несколько дней назад.

— Покажите. (показал) — Когда обратно? (ответил)

Дальше у него спросили, где он родился, и начали уточнять прочую личную информацию. После этого пограничница позвонила кому-то по телефону и после двухминутной беседы всё-таки поставила штамп.



«Последние две минуты, пока она разговаривала по телефону, казались вечностью, возможно, решалась судьба. Не могу сказать, что я очень боюсь призыва, военкомата и прочего, с учётом сложного прощания с родственниками, может быть, я внутри души где-то на момент даже порадовался бы немного, если бы меня развернули, и я бы был с родными снова», — рассказал он «Фонтанке».

Те, кто пересекал сухопутную границу с Финляндией в ночи, так же столкнулись с вопросами и повторили историю Алексея.

«Мы прошли границу вчера за 2,5 часа. С часа ночи до 3:30. Примерно поровну по времени между нашими и финнами. Очень много было народа, машин 100. И в основном транзитники. Я слышал про Италию, Израиль. Всех мужиков спрашивают, имеют ли военный билет, какая категория, была ли повестка. Но не видел, чтоб кого-то разворачивали», — рассказал читатель «Фонтанки» Андрей.



«В очереди на нашей границе все говорили, что военник есть, не служили, повестку не получали. Ни у кого ничего не проверяли. Даже если есть опыт службы, но нет повестки, пока можно выезжать. Повторюсь, сотрудница максимально формально это делала. У неё лежала бумажка с вопросами под монитором, она их задавала, даже не вслушиваясь в ответы…» — рассказал в группе «На Границе» петербуржец Алексей, который примерно в то же время ехал в Финляндию.



Аналогичные вопросы получили и те, кто вылетал в дружественную Белоруссию из Пулково.



«Улетали с мужем в Минск из Пулково. У меня ничего не спросили. У него на пограничном контроле уточнили, попал ли он под мобилизацию и приходила ли ему повестка. Он ответил отрицательно. На этом всё. Пропустили спокойно», — рассказала Татьяна «Фонтанке» свой опыт пересечения границы.

Главное опасение выезжающих за границу мужчин, конечно, даже не беседа, а полный запрет покидать Родину. Власти неоднократно подчеркивали, что на данный момент не существует ограничений на выезд из страны. Однако в ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке» четко сказано: «С момента объявления мобилизации гражданам, которые состоят на воинском учете, запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти».

Однако, вопреки паническим настроениям в отдельных телеграм-каналах, никаких дополнительных постов на границах областей и городов, в аэропортах и на вокзалах не появилось, а за рубеж выпускают как обычно. Это подтвердила и глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — отметила она в своём телеграм-канале.

За уточнениями Догузова отправила потенциальных призывников обращаться «в военкомат, к которому приписаны». И здесь снова полный разброс.

В Чувашии, Якутии, Тверской области, Дагестане и большинстве остальных регионов, военные комиссары как под копирку выпустили типовой приказ, в котором (как это прописано в законе о мобилизации) запрещен выезд за пределы района или города. В Татарстане сначала также был такой запрет, но затем его убрали, а в Самарской области ввели запрет выезда за границу России.



В Москве напротив вышел самый краткий приказ военкома, в котором просто не оказалось пункта о запрете выезда куда-либо. Нет запрета и в Ленобласти. В Петербурге приказ о мобилизации пока никто не видел.

На границах России с Казахстаном, Белоруссией, Финляндией, Грузией и даже Монголией не первый день появляются пробки. В некоторых люди проводят в ожидании больше 20 часов. Подробнее о последней транспортной обстановке на границах читайте здесь.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

