    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, с-в

    765мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.83eur58.94
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    «Непризывные» болезниКого мобилизуютОбразец повесткиКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Поток из России в Финляндию вырос вдвое, в Грузию стоять сутки

    7636
    6 комментариев

    Транспортная обстановка на сухопутных границах России оживленная — путешественники продолжают сообщать о многочасовых пробках. Пограничники говорят о рекордах будних дней.

    Как сообщила пограничная служба Финляндии в соцсетях 23 сентября, накануне в Финляндию прибыли почти 6 000 россиян. Для сравнения: неделей ранее, 15 сентября, их было 2 900. Очереди возникают, но, по словам пограничников, к утру обстановку удалось нормализовать — поток шел ровно.

    Плотно и на российско-грузинской границе. Как сообщает в крупнейшем русскоязычном Telegram-канале Николай Левшиц, общая продолжительность проезда сухопутной границы из России в Грузию на данный момент — более 24 часов.

    «За прошедшие сутки дорожная обстановка в районе КПП «Верхний Ларс» значительно ухудшилась. Пробка выросла до 15 км», — написал Левшиц.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close