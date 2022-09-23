Поток из России в Финляндию вырос вдвое, в Грузию стоять сутки

Транспортная обстановка на сухопутных границах России оживленная — путешественники продолжают сообщать о многочасовых пробках. Пограничники говорят о рекордах будних дней.
Как сообщила пограничная служба Финляндии в соцсетях 23 сентября, накануне в Финляндию прибыли почти 6 000 россиян. Для сравнения: неделей ранее, 15 сентября, их было 2 900. Очереди возникают, но, по словам пограничников, к утру обстановку удалось нормализовать — поток шел ровно.
Плотно и на российско-грузинской границе. Как сообщает в крупнейшем русскоязычном Telegram-канале Николай Левшиц, общая продолжительность проезда сухопутной границы из России в Грузию на данный момент — более 24 часов.
«За прошедшие сутки дорожная обстановка в районе КПП «Верхний Ларс» значительно ухудшилась. Пробка выросла до 15 км», — написал Левшиц.