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    В Ленобласти ответили, можно ли выезжать из региона во время частичной мобилизации

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    Жителям Ленобласти не надо идти в военкомат без повестки, выезжать из региона можно. Об этом 22 сентября заявил вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин.

    «Идти в военкомат до вручения повестки не нужно, ограничений выезда за пределы региона нет», — цитирует его ответы областная администрация.

    Ранее в Петербурге состоялось первое заседание призывной комиссии по мобилизации под руководством губернатора Александра Беглова. Он сообщил, что свою работу начала городская призывная комиссия по мобилизации и 18 районных призывных комиссий.

    Возможность выезда из города и получение повесток на мобилизацию беспокоит и петербуржцев. «Фонтанка» собрала основные вопросы читателей для перенаправления их в Смольный.

    21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. На границу должны отправиться 300 тысяч человек. В Петербурге решений о финансировании мобилизационных мероприятий из горбюджета 2022 или 2023 годов, по данным на 21 сентября, не было.

    «Фонтанка» разобралась, кого призовут, а кому дадут отсрочку, а также рассказала, что нужно знать запасникам о правилах вручения повестки, и составила список того, что надо будет взять с собой новобранцу.

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