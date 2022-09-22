В Ленобласти ответили, можно ли выезжать из региона во время частичной мобилизации

Жителям Ленобласти не надо идти в военкомат без повестки, выезжать из региона можно. Об этом 22 сентября заявил вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин.



«Идти в военкомат до вручения повестки не нужно, ограничений выезда за пределы региона нет», — цитирует его ответы областная администрация.



Ранее в Петербурге состоялось первое заседание призывной комиссии по мобилизации под руководством губернатора Александра Беглова. Он сообщил, что свою работу начала городская призывная комиссия по мобилизации и 18 районных призывных комиссий.

