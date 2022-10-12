«Ситуация очень неприятная». Петербургских врачей сняли с рейса в Египет

Петербургских врачей не выпустили за границу — сняли с рейса из Пулково. Не помогла даже «официальная бронь от мобилизации из военкомата», рассказала «Фонтанке» 12 октября читательница.



«Нас с мужем вчера не выпустили в Египет. Сказали, что необходимы теперь еще и «справки» из военкомата на выезд за границу. Ситуация очень неприятная, деньги за путевки, естественно, никто не возвращает», — говорит наша собеседница.

По ее словам, с рейса в целом сняли 7 человек, еще 5 — с рейса в Анталью.