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    Петербургским медикам прикрыли выезд за границу. В отпуск можно только в страны СНГ

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    В медицинские учреждения Санкт-Петербурга на имя руководителей поступили письма за подписью главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца (копия документа имеется в распоряжении редакции), согласно которым медикам больше нельзя выезжать за границу в служебные командировки. Ограничения коснулись и поездок личного характера.

    «До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ, — говорится в письме комитета. — Служебные командировки на территории иностранных государств допускаются в исключительных случаях и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга. Относительно частных выездов за пределы территории Российской Федерации, также сохраняется требование воздержаться от поездок на территории иностранных государств, за исключением стран СНГ». Также читатели «Фонтанки» из числа медработников утверждают, что медсестрам и врачам настоятельно предложили подписать «бумагу о невыезде за пределы РФ, включая страны СНГ».

    В комитете по здравоохранению «Фонтанке» сообщили, что письмо носит рекомендательный характер. «И касается в основном командировок, а командировки оплачиваются бюджетом», — подчеркнули в пресс-службе комитета. И отметили, что письмо было адресовано учреждениям, подведомственным комитету. Поэтому, например, в районных поликлиниках его получить не могли. Информацию о некоей «бумаге о невыезде», которую якобы заставляют подписывать медиков, в комитете назвали «самодеятельностью отдельных учреждений, если это правда».

    При этом комздрав не стал уточнять, в связи с чем в медучреждения были направлены письма о необходимости отказаться от зарубежных поездок.

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