Петербургским медикам прикрыли выезд за границу. В отпуск можно только в страны СНГ

В медицинские учреждения Санкт-Петербурга на имя руководителей поступили письма за подписью главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца (копия документа имеется в распоряжении редакции), согласно которым медикам больше нельзя выезжать за границу в служебные командировки. Ограничения коснулись и поездок личного характера.



«До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ, — говорится в письме комитета. — Служебные командировки на территории иностранных государств допускаются в исключительных случаях и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга. Относительно частных выездов за пределы территории Российской Федерации, также сохраняется требование воздержаться от поездок на территории иностранных государств, за исключением стран СНГ». Также читатели «Фонтанки» из числа медработников утверждают, что медсестрам и врачам настоятельно предложили подписать «бумагу о невыезде за пределы РФ, включая страны СНГ».