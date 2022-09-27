Живу не по прописке и даже «военника» нет. Что мне за это будет, пока остальных мобилизуют?

Если вам не смогли вручить повестку по месту жительства или у вас нет военного билета — это не значит, что мобилизация обойдет вас стороной. Юристы уверены: со временем найдут всех. Но тех, кого придется искать с МВД и налоговой, ждут последствия.
Если у вас военного билета нет и никогда не было
В этом случае вас нет в списках пребывающих в запасе. Значит, повестка вам не придет. Но радоваться тут особо нечему. Призывают не по военному билету, а по спискам запаса. Возможно, вас зачислили в запас, но вы об этом не знаете: военкомат оформил документы и не смог вас найти, чтобы сообщить об этом. Такое бывает, если человек переехал и не уведомил об этом военкомат. Выходит, военного билета у вас нет, но мобилизации вы подлежите.
Что делать
Если военного билета на руках нет, надо идти в военкомат по месту жительства и вставать на учет. С собой иметь комплект документов: паспорт, документы об образовании, семейном положении, водительское удостоверение, документы о праве на отсрочку, если такое право есть. В военкомате определят вашу категорию годности, звание и военно-учетную специальность. И уже после этого могут мобилизовать.
Получить военный билет дистанционно, через МФЦ или портал «Госуслуг», нельзя.
С 2014 года мужчинам старше 27 лет, которые не служили в армии без законных на то оснований, вместо военного билета выдается «справка уклониста» установленного образца (п. 1 Порядка ведения и хранения справки взамен военного билета, утв. Приказом № 495). С такой справкой нельзя устроиться на госслужбу.
Что за это будет
В военкомате первым делом попросят письменно пояснить, как так вышло. Если написать, что уклонялся умышленно, можно получить обвинение по статье 328 УК РФ (уклонение от призыва) и до 200 тысяч рублей штрафа или до 2 лет лишения свободы.
Если военкомат забыл прислать повестку, а вы не прятались от призыва специально и можете это доказать, возможен административный штраф по ст.12.5 КоАП РФ в размере от ста до пятисот рублей или вовсе предупреждение.
Если военный билет был, но где-то потерялся
Это совсем не то же самое, как если бы военного билета не было вовсе. Все документы на вас по-прежнему хранятся в военкомате. Утерянный военный билет надо восстанавливать, причем по закону делать это надо в двухнедельный срок после потери.
Что делать
Восстановить военный билет можно только в том военкомате, где вы состоите на учете. Процедура восстановления документа может отличаться в разных военкоматах. Из-за частичной мобилизации, которая к тому же вот-вот наложится на осенний призыв, процедура восстановления военного билета может затянуться.
Что за это будет
За утрату или умышленную порчу военного билета положен штраф от 500 до 3000 рублей, но в военкомате могут обойтись предупреждением (статья 21.7 КоАП РФ). Если военный билет украли, штраф платить не нужно, но по факту кражи придется обращаться в полицию.
Если вас остановят для проверки документов в метро или на улице и у вас не будет с собой военного билета, вас могут доставить в отдел полиции, чтобы установить личность, а там запросят данные из военкомата.
Многих напугал и запутал тот факт, что 24 сентября президентским указом была ужесточена статья 339 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей военной службы в период мобилизации или военного положения карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Однако в данном случае под «уклонистами» имеются в виду не призывники, а те, кто уже зачислен в ряды российской армии, то есть ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ. А военнослужащим мобилизованный становится только тогда, когда прибудет в военную часть.
Если вы живете не по месту регистрации, переехали и не встали на учет в военкомате по новому адресу
Гражданин, подлежащий воинскому учёту, обязан в течение двух недель после переезда явиться в военный комиссариат и встать там на учёт (ст. 10 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).
В обычное время жить на даче, в гостях или на съемной квартире, не вставая на учет в военкомате, можно не более трех месяцев. А вот в период частичной мобилизации для этого требуется разрешение военного комиссариата.
Если вы постоянно живете за границей, то состоять на воинском учете не обязаны, а значит, и мобилизации не подлежите. Но есть нюанс: перед отъездом на срок более шести месяцев вы должны явиться в свой военкомат и сняться с учета. Если этого не сделать, вас будут искать по месту регистрации.
Что делать
Идти в военкомат по месту жительства и вставать на учет. При этом вас могут мобилизовать.
Что за это будет
Если вовремя не встать на учет по месту пребывания, грозит административный штраф от 500 до 3000 рублей по ст. 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту). Если окажется, что переезд был вызван желанием уклониться от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, может наступить уголовная ответственность по уже упоминавшейся выше статье 328 УК РФ (максимум 2 года лишения свободы).
Юристы уверены, что со временем военные комиссариаты, которые сейчас работают с повышенными нагрузками, отыщут и пересчитают всех. Вручить повестку могут дома или у выхода из подъезда. Если застать человека по месту жительства никак не получается, военкомат может направить в МВД разыскные материалы, а МВД сделает запрос в налоговую. На этом детектив, обычно, заканчивается: повестку отправят работодателю, а он будет обязан ее вручить.