Живу не по прописке и даже «военника» нет. Что мне за это будет, пока остальных мобилизуют?

В этом случае вас нет в списках пребывающих в запасе. Значит, повестка вам не придет. Но радоваться тут особо нечему. Призывают не по военному билету, а по спискам запаса. Возможно, вас зачислили в запас, но вы об этом не знаете: военкомат оформил документы и не смог вас найти, чтобы сообщить об этом. Такое бывает, если человек переехал и не уведомил об этом военкомат. Выходит, военного билета у вас нет, но мобилизации вы подлежите.



Что делать



Если военного билета на руках нет, надо идти в военкомат по месту жительства и вставать на учет. С собой иметь комплект документов: паспорт, документы об образовании, семейном положении, водительское удостоверение, документы о праве на отсрочку, если такое право есть. В военкомате определят вашу категорию годности, звание и военно-учетную специальность. И уже после этого могут мобилизовать.



Получить военный билет дистанционно, через МФЦ или портал «Госуслуг», нельзя.



С 2014 года мужчинам старше 27 лет, которые не служили в армии без законных на то оснований, вместо военного билета выдается «справка уклониста» установленного образца (п. 1 Порядка ведения и хранения справки взамен военного билета, утв. Приказом № 495). С такой справкой нельзя устроиться на госслужбу.



Что за это будет



В военкомате первым делом попросят письменно пояснить, как так вышло. Если написать, что уклонялся умышленно, можно получить обвинение по статье 328 УК РФ (уклонение от призыва) и до 200 тысяч рублей штрафа или до 2 лет лишения свободы.



Если военкомат забыл прислать повестку, а вы не прятались от призыва специально и можете это доказать, возможен административный штраф по ст.12.5 КоАП РФ в размере от ста до пятисот рублей или вовсе предупреждение.

