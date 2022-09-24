Сначала надо стать военнослужащим. Путин подписал закон о сроках для дезертиров и уклонистов — кого он касается?

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают сроки до десяти лет лишения свободы за уклонение от службы и дезертирство. Они не касаются тех, кто не в форме.
Согласно опубликованному 24 сентября президентскому указу, сроки ужесточаются по статьям, например, 332 (неисполнение приказа), 337 (самовольное оставление места службы), 338 (дезертирство) и, самая тревожная, 339 — уклонение от исполнения обязанностей военной службы. Однако под уклонистами в данном случае, как объяснял «Фонтанке» юрист, имеются в виду те, кто уже зачислен в ряды российской армии.
Те, кто, например, в осенний призыв решит побегать от военкома, попадают под статью 328 — тоже уклонение, но именно от прохождения. Ее ужесточили еще летом, максимальный срок — два года лишения свободы. Мобилизованных статья тоже касается. «Уклонение от призыва на военную службу — это неявка по повестке военного комиссариата о призыве на военную службу в указанный срок без уважительных причин либо к месту сбора для отправки в воинскую часть» — из прошлогодних разъяснений прокуратуры. Чтобы «заработать» уголовное дело, повестка должна быть получена.