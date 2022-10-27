В Псковской области на границе с ЕС свернули передвижные пункты мобилизации

В Псковской области перестали работать передвижные пункты мобилизации, которые ранее открыли на границах с Латвией и Эстонией. В регионе осталось призвать «буквально несколько десятков человек», заявил 27 октября губернатор Михаил Ведерников.



По его словам, мобильный пункт работал как «дополнительный фильтр», когда на границах были большие очереди. В основном в них стояли «не граждане РФ», добавил Ведерников, а рядом дежурили врачи и сотрудники «Красного Креста», волонтеры раздавали воду.

