Путин потребовал вернуть домой тех, кто был мобилизован без оснований

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо возвращать домой тех граждан, которые попали под частичную мобилизацию безосновательно. Об этом он сказал 29 сентября на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.



По его словам, в ходе частичной мобилизации «возникает много вопросов», и допущенные ошибки необходимо исправлять. Это касается, в том числе, отсрочек.



«Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка — повторю, её нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», — подчеркнул глава государства.

