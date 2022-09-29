Путин потребовал вернуть домой тех, кто был мобилизован без оснований

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо возвращать домой тех граждан, которые попали под частичную мобилизацию безосновательно. Об этом он сказал 29 сентября на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
По его словам, в ходе частичной мобилизации «возникает много вопросов», и допущенные ошибки необходимо исправлять. Это касается, в том числе, отсрочек.
«Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка — повторю, её нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», — подчеркнул глава государства.
Путин привел в пример случаи, когда врачей или других специалистов с многолетним опытом зачисляют мотострелками вместо службы там, где они могли бы пригодиться. Также президент недоволен тем, что добровольцев, которые приходят в военкоматы сами, не берут на службу, так как они не имеют нужных военно-учётных специальностей.
«Со всем этим — без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно — нужно разобраться. По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал», — добавил президент.