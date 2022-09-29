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    Мобилизация

    Путин потребовал вернуть домой тех, кто был мобилизован без оснований

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    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо возвращать домой тех граждан, которые попали под частичную мобилизацию безосновательно. Об этом он сказал 29 сентября на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

    По его словам, в ходе частичной мобилизации «возникает много вопросов», и допущенные ошибки необходимо исправлять. Это касается, в том числе, отсрочек.

    «Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка — повторю, её нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», — подчеркнул глава государства.

    Путин привел в пример случаи, когда врачей или других специалистов с многолетним опытом зачисляют мотострелками вместо службы там, где они могли бы пригодиться. Также президент недоволен тем, что добровольцев, которые приходят в военкоматы сами, не берут на службу, так как они не имеют нужных военно-учётных специальностей.

    «Со всем этим — без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно — нужно разобраться. По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал», — добавил президент.

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