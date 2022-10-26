Оттуда возвращают? Отец ребенка-инвалида ушел по мобилизации, теперь его ждут назад

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Все отцы детей-инвалидов освобождаются от частичной мобилизации — о внесении этого изменения в директиву генштаба стало известно 26 октября. Но эти отцы уже проходят боевое слаживание на полигонах. С женой одного из них поговорила «Фонтанка».

Михаил Кулякин всегда был правильным, рассказывает его супруга: как только пришла первая повестка, пошел в военкомат. Чтобы не оказаться уклонистом. Прибыл в начале октября — с документами, справками, устным рассказом про ситуацию в семье. Там выслушали, велели «дособирать» справки — о том, что жена не работает, а он — единственный кормилец, о том, что есть не только ребенок-инвалид, а еще и две пожилых женщины, которые живут с ним в одной квартире и требуют ухода.



Собрал, а тут вторая повестка подоспела. Пришел в военкомат, но его пригласили прийти завтра, мол, будет комиссия, возьмет ваши документы, и получите свою отсрочку.



Пришел, но документы не взяли, на 13:00 уже был назначен выезд в часть. Жена сетует, что оба они звонили в администрацию района, а там отвечали: «Для отсрочки нет законных оснований». С 6 октября Михаил проходит боевое слаживание, пока «наверху» решали, давать таким отцам отсрочку от службы или нет.

— Не представляю, как жить. Не работаю. За 6-летним ребенком, инвалидом I группы — органическое поражение мозга, куча сопутствующих заболеваний — нужен постоянный уход и регулярное посещение поликлиники, выполнение назначений врачей, — в панике рассказывает Инна, жена Михаила. — Бабушка, 92 года, между прочим, блокадница, тоже требует постоянного ухода, инвалид II группы. Она лежачая, да еще и одна рука не действует — результат травмы, полученной в аварии. Мама — пенсионерка в памперсах, тоже нуждается во мне. Одна часть проблемы — постоянная забота о близких, которых невозможно оставить без внимания и помощи. Вторая — деньги. На что жить, покупать лекарства и оплачивать медицинскую помощь (а она даже для инвалидов не всегда бесплатная)? Мужа — единственного кормильца нашей сложной семьи — мобилизовали.



Инна обращалась во все инстанции, среди них — военкомат Калининского района, администрация Калининского района и администрация губернатора Петербурга, прокуратура Калининского района и главный военный прокурор Северо-Западного военного округа. В ответ получала: «Ваше обращение направлено…», «О принятом решении вам будет сообщено дополнительно». Инна жалуется: в ответ на письменные обращения перенаправляют из одной инстанции в другую, на руках даже решения призывной комиссии нет — не дают. С обращениями помогали во Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Избранные места из переписки с государством — ниже.



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Вместе с адвокатом этой организации пришли на прием в администрацию Калининского района: «Напомнила, что обсуждается отсрочка для мужчин, у которых есть ребенок-инвалид, она (сотрудница. — Прим. ред.) ответила: «Это же не закон. Если военкоматы захотят, будут исполнять такое решение, не захотят исполнять — не будут».

Инна рассказывает: «Кое-как поговорила сейчас с мужем, это очень сложно, связи практически нет. Так вот, он сказал, что на днях из военной части, где он сейчас находится, их отправляют в Белгородскую область. Но, как вы понимаете, это не точно».



26 октября депутат Государственной думы Нина Останина сообщила, что «отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации вне зависимости от числа детей в семье». Минобороны приняло изменения в директивы Генштаба, плюс еще одним изменением в директиве освободило от мобилизации отцов двоих детей, чьи жены на 22-й и более неделе беременности.

«Понимаете, моего мужа забрали, когда изменений в директиве еще не было, а значит, на законных основаниях! И понимаете, отпустят его или нет, никто не знает, — беспокоится Инна. — А мы за три недели без него уже не знаем, как жить. Нервозность, паника, страх передаются ребенку с ментальными проблемами. У него на фоне всего этого стресс, а следом — ухудшение состояния и усиление аутоагрессии — он бьёт себя и отказывается заниматься».



До сих пор в связи с изменениями в директиве по поводу освобождения от частичной мобилизации мужчин отпускали даже из военных частей. Что будет с Михаилом и другими мобилизованными, уже оставившими дома детей-инвалидов, пока неясно. Заявление депутата — ненормативный акт. А в части перед отправкой счет идет на часы.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»