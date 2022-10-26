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    Мобилизация

    Отцы детей-инвалидов и те, кто ждёт третьего ребёнка, освобождены от мобилизации

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    5 комментариев

    От частичной мобилизации освобождены отцы двоих детей, жёны которых ждут третьего ребёнка, и отцы детей-инвалидов. Об этом 26 октября сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

    «Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, — приняты!» — рассказала Останина в своём телеграм-канале.

    Кроме того, в разъяснения Генштаба вписали отцов детей-инвалидов. Их обещают не призывать вне зависимости от того, сколько несовершеннолетних в семье.

    На законодательном уровне предусмотрена отсрочка для многодетных отцов — родителей четырёх и более детей. В октябре в Госдуму внесли законопроект, предлагающий давать отсрочку родителям трёх детей и тем мужчинам, на попечении которых находится ребёнок-инвалид. Депутаты от «Единой России» отказались голосовать за поправки.

    Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сослался на разъяснения Минобороны от 4 октября, где уже предусмотрена такая отсрочка. Об отцах детей с инвалидностью в директиве ничего сказано не было. Разъяснения опубликованы не были, это документ «для служебного пользования». Останина рассказывала, что его разослали в военкоматы, но к приказу прислушались не все.

    Тем не менее суды начали ссылаться на разъяснения Генштаба. Власти Ленобласти накануне заявили, что все решения комиссий по призыву отцов троих детей должны быть пересмотрены, уже мобилизованных обещают вернуть.

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    Комментарии 5

    Petriot26 Окт 2022 в 12:42
    Есть ссылка на указ ?
    +2−0
    26618622026 Окт 2022 в 12:40
    "По всей видимости, выяснив опытным путем, что все заявленные вслух цели спецоперации провалены и дальнейшее их употребление начинает вызывать нехорошие вопросы, решено прикрыть их чем-то другим.

    Борьба с сатанизмом - почему бы и нет. Тактические батальонные группы группы экзорцистов, святая православная инквизиция вместе с братьями по другим верам ведут беспощадную борьбу с последователями темной стороны Силы. Ачётаково?

    Этот откровенный бред ничуть не хуже и не лучше любого другого. Главное - повторять его чаще, чтобы он стал нормой и перестал казаться бредом. А потом можно будет придумать еще какую-нибудь ахинею. И да пребудет с вами Сила!"
    Несмиян@
    +0−0
    26618622026 Окт 2022 в 12:39
    "Ранее неизвестный широкой публике помощник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Алексей Павлов отметился крайне необычным интервью «Аргументам и Фактам».

    По его мнению, Украина превратилась в «тоталитарную гиперсекту», а ее власти заставляют граждан отказываться от «многовековых традиций» с помощью запрета духовных ценностей, которые заложены в православии, исламе и иудаизме. Вывод, который делает Павлов - нужно провести «десатанизацию» Украины."
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