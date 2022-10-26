Отцы детей-инвалидов и те, кто ждёт третьего ребёнка, освобождены от мобилизации

От частичной мобилизации освобождены отцы двоих детей, жёны которых ждут третьего ребёнка, и отцы детей-инвалидов. Об этом 26 октября сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, — приняты!» — рассказала Останина в своём телеграм-канале.



Кроме того, в разъяснения Генштаба вписали отцов детей-инвалидов. Их обещают не призывать вне зависимости от того, сколько несовершеннолетних в семье.



На законодательном уровне предусмотрена отсрочка для многодетных отцов — родителей четырёх и более детей. В октябре в Госдуму внесли законопроект, предлагающий давать отсрочку родителям трёх детей и тем мужчинам, на попечении которых находится ребёнок-инвалид. Депутаты от «Единой России» отказались голосовать за поправки.

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сослался на разъяснения Минобороны от 4 октября, где уже предусмотрена такая отсрочка. Об отцах детей с инвалидностью в директиве ничего сказано не было. Разъяснения опубликованы не были, это документ «для служебного пользования». Останина рассказывала, что его разослали в военкоматы, но к приказу прислушались не все.

