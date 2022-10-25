В Ленобласти обещают вернуть домой мобилизованных отцов троих детей

Власти Ленобласти пообещали вернуть домой отцов троих детей, если их мобилизовали. Об этом 25 октября пишет 47news со ссылкой на губернатора и вице-губернатора региона Александра Дрозденко и Михаила Ильина.

«Сегодня состоялось решение губернатора, все решения комиссий по их поводу будут отменены, отцы с тремя детьми будут возвращены», — так Ильин ответил на вопрос о судьбе многодетных мужчин, который прозвучал на встрече губернатора с депутатами областного Заксобрания. Дрозденко эту информацию подтвердил.