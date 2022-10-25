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    Мобилизация

    В Ленобласти обещают вернуть домой мобилизованных отцов троих детей

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    Власти Ленобласти пообещали вернуть домой отцов троих детей, если их мобилизовали. Об этом 25 октября пишет 47news со ссылкой на губернатора и вице-губернатора региона Александра Дрозденко и Михаила Ильина.

    «Сегодня состоялось решение губернатора, все решения комиссий по их поводу будут отменены, отцы с тремя детьми будут возвращены», — так Ильин ответил на вопрос о судьбе многодетных мужчин, который прозвучал на встрече губернатора с депутатами областного Заксобрания. Дрозденко эту информацию подтвердил.

    Отсрочка для отцов трёх детей и детей с инвалидностью законодательно не закреплена: депутаты Госдумы поправки не одобрили. По словам председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, «есть приказ Генштаба и этого более чем достаточно». Документ предназначен для служебного пользования и опубликован не был.

    В регионах военкоматы знакомство с приказом отрицают, но разъяснениями Минобороны уже начали пользоваться суды. Так, в Челябинской области военкомат обязали пересмотреть решение о мобилизации 40-летнего отца троих детей.

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