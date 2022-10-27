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    Мобилизация

    Госдума приняла закон об альтернативной гражданской службе во время мобилизации

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    Депутаты Госдумы РФ приняли закон об альтернативной службе (АГС) в период мобилизации. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.

    Как говорится в законопроекте, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ и прочих воинских формированиях лица продолжают проходить такую службу при объявлении мобилизации в этих же организациях.

    Однако проходящие АГС в органах исполнительной власти или в органах местного самоуправления россияне, уточняется в законопроекте, могут быть направлены для прохождения альтернативной госслужбы на время мобилизации в ВС РФ, другие войска, воинские формирования, органы и специальные формирования на должности гражданского персонала.

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