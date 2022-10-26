В судах Петербурга рассказали, как обстоят дела с оспариванием частичной мобилизации

59 исков от призванных в рамках частичной мобилизации зарегистрировали суды Петербурга с начала кампании по 26 октября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



На сегодняшний день по искам лидируют Калининский, Красногвардейский и Невский районы. В каждый из судов поступило по 8 исков. Таким образом, им удалось обогнать предыдущего лидера — Фрунзенский район, там исков 7. Меньше всего заявлений в Колпинском, Ленинском и Приморском районах — по 3 штуки в каждом.

