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    Мобилизация

    В судах Петербурга рассказали, как обстоят дела с оспариванием частичной мобилизации

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    59 исков от призванных в рамках частичной мобилизации зарегистрировали суды Петербурга с начала кампании по 26 октября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    На сегодняшний день по искам лидируют Калининский, Красногвардейский и Невский районы. В каждый из судов поступило по 8 исков. Таким образом, им удалось обогнать предыдущего лидера — Фрунзенский район, там исков 7. Меньше всего заявлений в Колпинском, Ленинском и Приморском районах — по 3 штуки в каждом.

    Из этих исковых заявлений только 4 рассмотрено по существу. В трех случаях истцы получили отказ, один — сотрудник банка — практически победил, вопрос о его призыве комиссия должна рассмотреть повторно. Четверо мобилизованных отказались от своих требований. Еще 2 иска суды отказались принимать, 2 вернули, 1 направили по подсудности, 2 заявления оставлены без движения и еще 2 без рассмотрения.

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