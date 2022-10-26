Работодатели Центрального района продолжают штурм кабинетов в попытке забронировать сотрудников

Фото: читатель Дмитрий Поделиться Поделиться





Чтобы пробиться на подачу списков, представители компаний дежурят ночами на морозе и селятся в соседних хостелах. Но даже это не гарантия: в обход организованной администрацией живой очереди ежедневно образуются «приоритетные списки». Известие о скорой приостановке бронирования только добавило ажиотажа.

В военном комиссариате Центрального района после публикации «Фонтанки» возобновили бронирование сотрудников предприятий от мобилизации, но легче бизнесу и организациям не стало. Сегодня утром несколько десятков человек столпились в коридоре ведомства. В репликах звучали нервные нотки: «Списки, которые сегодня составлены, имеют смысл?», «Сейчас милицию вызову!», «Вы составите, а ночью придут другие».



читатель Дмитрий

Как рассказал «Фонтанке» автор видео, представителям городских предприятий — школ, театров, стоматологических клиник, роддомов — приходится буквально жить в очереди, чтобы попасть в нужный кабинет. В последние дни ситуация снова обострилась. Ответственная за бронирование сотрудница военкомата Татьяна Кузнецова объявила, что уходит в отпуск с 1 ноября, а значит, чтобы обеспечить отсрочку от мобилизации, осталось меньше недели.

«Весь месяц ходил как на работу — к 8:00, 7:00, 6:00 утра — и опустился до того, что пришел в 4:20. Был шестым в очереди. Кто-то с 2:00 стоял. Мы перешли на круглосуточную работу», — сообщил Виктор, который пришел бронировать учителей одной из школ Центрального района.



«В понедельник был в 2:30 первым, сегодня приехал в 2:0, был седьмой», — рассказал представитель одной из ресурсоснабжающих организаций Дмитрий. Заявителям приходится проводить на холоде перед входом по нескольку часов. Прием юрлиц в военкомате начинается с 10:00, но с 8:00 разрешают зайти в предбанник и стоять там. По словам Дмитрия, некоторые пытаются добавить в ожидание комфорта. Так, одна из заявительниц и вовсе сняла хостел по соседству с военкоматом и объявила, что заняла очередь в 22:00. Но ей быстро объяснили, что список обнуляется каждые новые сутки.



Но возмущение участников очереди вызывает не только это — а то, что даже из установленного самим военкоматом правила есть исключение. «В понедельник вышел мужчина, видимо сотрудник военкомата, взял за руку и провел восемь человек. То есть я был первым в очереди, а стал девятым. Так каждый день», — рассказал Дмитрий. По его словам, несмотря на то что прием по живой очереди должен был начаться в 10:00, сегодня по факту начали пускать в 11:30. На вопросы участников живой очереди, откуда берутся люди, которых «здесь не стояло», сотрудники военкомата только разводят руками. «Военкомат по-свински поступает», — резюмирует он.



Из-за такого «резерва» попавшие в списки живой очереди 20 человек не успевают пройти за день, отмечает Виктор. «В понедельник пропустили 13 человек, во вторник 10. Самое главное, управы никакой. Начинаешь возмущаться, только себе сделаешь хуже», — комментирует он.

Напомним, военкомат Центрального района 17 октября остановил прием заявлений на бронь до окончания мобилизации, сославшись на возникший ажиотаж и нехватку бланков, но потом все же возобновил прием в порядке живой очереди. Глава Центрального района Елена Федорова пообещала, что ответственный сотрудник будет принимать по 20 человек в день в порядке живой очереди, а также усилить и оптимизировать работу военкомата, чтобы людям было комфортно.



По словам собеседников «Фонтанки», оптимизация заключалась в том, что администрация выделила двух сотрудниц, которые регулируют очередь. «Девушка приходит в 9 часов, берет список, переписывает своим почерком и вызывает по нему шесть человек, остальных просят прийти после обеда», — рассказывает Виктор. По словам Дмитрия, обе девушки помогают, выслушивают и разъясняют, но на скорость продвижения очереди это мало влияет.

Визиты в военкомат приходится совершать по нескольку раз — за один раз принимают одну организацию с 10 бланками, говорит Виктор. С самими формами тоже проблема. «Сейчас они закончились, дают временные удостоверения, не знаю, законны ли они», — сообщил он.



Сам прием тоже ведется медленно, а все документы проверяются вручную. «Я захожу с документами, Татьяна Аркадьевна [Кузнецова] начинает сличать — проверяет военный билет, смотрит, к какому военкомату приписан, потом правильность заполнения формы 4 (удостоверение о брони. — Прим. ред.). Если все правильно, билет и форму Т-2 (личная карточка, которая содержит основные сведения о работнике. — Прим. ред.) она возвращает, на форму 4 нужно поставить сегодняшнее число, она забирает и потом вечером или на следующий день отдает военкому, тот подписывает», — описывает процедуру бронирования собеседник «Фонтанки». По словам Виктора, компьютеров в военкомате ему заметить не удалось, между тем цифровизация могла бы существенно упростить процесс бронирования для всех участников, считает он.

По словам мужчины, в «мирное» время забронировать сотрудников тоже было непросто. «Надо было сходить раз десять: то не было формы 4, то что-то неправильно написал», — рассказывает Виктор.

В военкомате Центрального района «Фонтанке» сообщили, что ответственная за бронирования Татьяна Кузнецова с 1 ноября действительно уйдет на две недели — но не в отпуск, а на больничный, заменять ее никто не будет. Глава Центрального района Елена Федорова обещала предоставить комментарий позднее.



По данным «Фонтанки», бронирование сотрудников предприятий в Калининском районе также остановлено с этой недели из-за отпуска ответственного сотрудника. «Точные сроки возобновления приема не называются, возможно, это будет в ноябре», — рассказала представительница одного из предприятий, чья попытка забронировать коллег не увенчалась успехом. Дозвониться в военкомат на момент публикации не удалось.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

