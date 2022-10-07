Сенатор Клишас: Уголовная ответственность за отказ от мобилизации не предусмотрена

Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил о неправомерности военкоматов угрожать уголовной ответственностью за уклонение или отказ от мобилизации, так как действующее законодательство такой ответственности не предусматривает.

Позиция Клишаса прозвучала 7 октября в ответ на вопросы «Фонтанки». Вопросы именно этому сенатору были заданы не случайно, так как Андрей Клишас является доктором юридических наук, профессором и специалистом по конституционному праву, теории государства и права. Дискуссия в юридическом сообществе на тему уголовной ответственности ведется с момента объявления в России частичной мобилизации. Часть правоведов ссылается на пленум Верховного суда, который в 2008 году указывал, что ст. 328 УК РФ (Уклонение от призыва на военную службу) касается только призывников. Мобилизованные не могут быть субъектами преступления, которое фиксирует эта статья.



Сенатор Андрей Клишас согласен с такой трактовкой, свой ответ он разместил в телеграм-канале. «Хочу отметить, что предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно», — говорится в сообщении члена Совета Федерации.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы»: «Субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную службу (далее — призывники). При рассмотрении уголовных дел, связанных с уклонением от призыва на военную службу, следует учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Поэтому после достижения возраста 27 лет уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную службу могут подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности».

Об уголовной ответственности за отказ о мобилизации 3 октября в эфире городского телеканала говорил главный военком Петербурга Сергей Качковский. Номер статьи он не назвал, но упомянутые им санкции (штраф до 200 тысяч рублей либо принудительные работы или лишение свободы до 2 лет) не оставляют сомнений, что речь шла о статье 328 УК РФ.



Пензенский следком 5 октября сообщил о возбуждении первого в стране уголовного дела за отказ от мобилизации. 35-летнему местному жителю вменена ч. 1 ст. 328 УК РФ из-за того, что он, получив повестку, не явился в военкомат. При этом действующее законодательство предусматривает лишь административную ответственность за подобное правонарушение.



Теперь свое слово должен сказать суд. Как отмечает кандидат юридических наук, проректор Уральского юридического госуниверситета Данил Сергеев, постановление пленума Верховного суда — не догма. Это лишь толкование нормы, которое по существу не является обязательным для правоприменителя, то есть нижестоящих судов. Верховный суд может пересмотреть свою позицию по ст. 328 УК РФ с учетом изменившихся обстоятельств. Неопределенность в статье возникла из-за того, что во время принятия закона никто не мог всерьез предположить, что однажды дело дойдет до мобилизации.

