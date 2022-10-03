Военком Петербурга: за отказ от получения повестки уголовная ответственность

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский заявил, что за отказ от получения повестки в рамках мобилизации гражданину грозит уголовная ответственность. Об этом военком сообщил 3 октября в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

— Гражданин, если ему сотрудник военкомата или человек аппарата усиления вручает повестку, не имеет права отказываться от получения этой повестки, потому что отказ от получения повестки о мобилизации несет уголовную ответственность. Как правило, наши люди, которые оповещают, не ходят по одному, ходят два человека. Составляется акт, что гражданин отказался расписываться в повестке, и передается в компетентные органы для привлечение гражданина к ответственности, — сказал Качковский.

— Какого рода ответственности? — уточнил ведущий. — Это штраф в размере до 200 тысяч рублей либо принудительные работы или лишение свободы до 2 лет. — Но появилась информация, что максимальный штраф — это 3 тысячи рублей в интернете. Это неправда? — Это старые данные, сейчас много внесено изменений в законодательство. Поэтому... — Это устаревшая информация? — Да, да. Напомним, что штраф от 500 рублей до 3 тысяч грозит в случае нарушения по административной статье 21.5 КоАП РФ. Однако эта статья применяется в случае «неявки гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины».

Штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы до 2 лет грозит по статье 328 УК РФ — «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Однако юристы указывают на то, что эта статья описывает отношения с государством призывника на срочную службу, а не мобилизованного. Справочник «Фонтанки» по мобилизации, все самое полезное в одном месте — читайте здесь. Что делать тем, кто живет не по прописке и без военного билета — читайте здесь. А также что делать, если повестку выдали по ошибке.