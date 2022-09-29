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    Мобилизация

    Я живу не по прописке и военного билета нет. Что мне за это будет?

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    Если вам не смогли вручить повестку по месту жительства или у вас нет военного билета, это не значит, что вы сможете избежать призыва по мобилизации. Опрошенные «Фонтанкой» юристы уверены, что со временем найдут всех. Тех, кого придется искать с полицией и налоговой, ждут последствия. Разбираем самые распространенные случаи.

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