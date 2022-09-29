Если вам не смогли вручить повестку по месту жительства или у вас нет военного билета, это не значит, что вы сможете избежать призыва по мобилизации. Опрошенные «Фонтанкой» юристы уверены, что со временем найдут всех. Тех, кого придется искать с полицией и налоговой, ждут последствия. Разбираем самые распространенные случаи.
Я живу не по прописке и военного билета нет. Что мне за это будет?
29 сентября 2022, 09:00
1453
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.