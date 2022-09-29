Могут ли вписать моё имя в повестку прямо на улице? А что мне будет, если её не взять?

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Поделиться Поделиться





Отвечаем на главные вопросы о самом важном документе периода частичной мобилизации.

1. В какой момент повестка считается врученной? Могут ли ее передать через маму или по почте?

В соответствии с законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» повестку, в том числе о мобилизации, гражданин должен получать только лично и только под подпись. Повестка из военкомата может быть направлена «Почтой России» по месту регистрации гражданина простым или заказным письмом — но только с уведомлением о получении, то есть тоже под подпись.



2. Повестку мне может выдать любой военный комиссариат в городе?

Согласно «Положению о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации...», утвержденному постановлением правительства РФ от 30.12.2006 № 852 , повестку вам должен выписать тот военный комиссариат, где вы стоите на воинском учете.

3. Кто может выдать мне повестку под подпись?

Повестки могут вручать (ст. 4 ФЗ № 53): сотрудник военкомата, сотрудник МВД или Росгвардии, работодатель (руководители учреждений или ответственные за военно-учетную работу лица). Если все они потерпели неудачи в попытках вручить повестку, военкомат может письменно обратиться в органы МВД ( п. 3 ст. 26 , п. 2 ст. 31 закона № 53-ФЗ).



Если повестку прислали на работу, а руководитель организации или сотрудник, ответственный за воинский учет, отказался ее передать, то его ждет административная ответственность по статье 21.2 КоАП (штраф до 3000 рублей).

Полномочия вручающего повестку должны быть подтверждены либо доверенностью, либо другим официальным документом от Минобороны. Инспекторы ГИБДД повестки не вручают. Но с ними рядом могут дежурить сотрудники военкомата, у которых все обсуждаемые полномочия есть. То же касается и сотрудников полиции. Сами они повестки не раздают, но могут сопровождать сотрудников военкомата. Исключение — если военный комиссариат передал в органы внутренних дел список уклонистов.



Если полицейский при патрулировании выявит такого уклониста из списка, он по закону должен обеспечить его явку в военкомат.

4. А я могу сказать, что я — не я, и лошадь (то есть повестка) не моя?



Вручающий повестку должен убедиться, что вручает ее именно тому человеку, чье имя в ней вписано. Документы, удостоверяющие личность, у граждан имеют право проверять сотрудники МВД, Росгвардии и ФСО. Сотрудники военкомата такого права не имеют, и именно на этот случай их может сопровождать участковый.



Если сказать, что документов нет, а как вас зовут, вы чужим не говорите, сотрудники правоохранительных органов имеют право задержать вас для выяснения личности на срок до 48 часов. Этого времени вполне достаточно, чтобы в отделении полиции вас навестили из военкомата.

5. А повестку могут вручить на улице? Или в метро? Согласно действующему законодательству, повестка может найти вас где угодно и в любое время суток. Главный критерий — она должна быть именной и вручаться под подпись лично в руки, и вручать ее на улице или в метро должны двое: лицо, уполномоченное военным комиссариатом, и сотрудник правоохранительных органов, который имеет право проверить ваши документы, чтобы установить личность.

6. А если я не возьму повестку и расписываться не стану?

Тогда будет составлен акт об отказе от вручения повестки. Дальше — административное наказание. Вид ответственности определит суд: ст. 21.5 КоАП РФ — штраф от 500 до 3000 рублей. Ряд экспертов говорит об уместности в таком случае ст. 328 УК РФ — штраф до 200000 рублей и лишение свободы на срок до 2 лет. Но юристы указывают на то, что эта статья описывает отношения с государством призывника на срочную службу, а не мобилизованного.



7. У меня есть мобилизационное предписание, но повестку не приносили.



Если в военном билете есть вкладыш — мобилизационное предписание, то после официального объявления мобилизации надо явиться в указанное в этом предписании место в указанный срок, не дожидаясь повестки или другого особого приглашения.

8. Если мобилизационного предписания нет и повестку не принесли.

Без повестки являться в военкомат вы не обязаны.

9. Получил повестку в руки, расписался, но в военкомат не пошел.

Наказание аналогично тому, что ждет отказавшегося брать повестку: штраф от 500 до 3000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ). Штраф до 200 000 рублей и лишение свободы на срок до 2 лет будет грозить, если к вам применят ст. 328 УК РФ. Вопрос полемичный, мнения юристов, уместна ли она в данном случае или нет, разделились. 10. Кто может получить до 10 лет тюрьмы за неявку по повестке?

Это наказание предусмотрено для тех, кто уже прошел медкомиссию в военкомате и был приказом зачислен в ряды Вооруженных сил, а потом не явился к месту службы. Это уголовное преступление, за которое по статье 337 УК РФ предусмотрено от 2 суток ареста до лишения свободы на срок до 10 лет, если в период мобилизации неявка длилась больше месяца.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»