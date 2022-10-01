    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, южн

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd55.3eur52.74
    Присоединение территорийМобилизация в ПетербургеКак готовят мобилизованныхНовая карта РоссииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Мобилизация

    Шойгу рассказал о том, что будет со студентами коммерческих вузов, имеющих госаккредитацию

    4076
    обсудить

    Студенты частных вузов, имеющих государственную аккредитацию, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом 1 октября заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

    «Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», — сообщил он (цитата по РИА Новости).

    Шойгу уточнил, что к мобилизации не будут привлекать и тех студентов, которые учатся в коммерческих вузах. Но лишь тех, что «аккредитованных государством».

    «Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», — добавил глава Минобороны.

    Ранее Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации в России призыву не подлежат и женщины.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close