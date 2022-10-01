Шойгу рассказал о том, что будет со студентами коммерческих вузов, имеющих госаккредитацию

Студенты частных вузов, имеющих государственную аккредитацию, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом 1 октября заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.



«Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», — сообщил он (цитата по РИА Новости).

Шойгу уточнил, что к мобилизации не будут привлекать и тех студентов, которые учатся в коммерческих вузах. Но лишь тех, что «аккредитованных государством».