«По повестке не явился». В СК подтвердили первое уголовное дело против уклонившегося от мобилизации

В Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, которого подозревают в уклонении от частичной мобилизации. Об этом 5 октября сообщили в региональном управлении Следственного комитета.



Как рассказали в ведомстве, еще 23 сентября состоящий на воинском учете мужчина «был надлежащим образом уведомлен» о необходимости прийти в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района 26-го числа для последующей отправки в военкомат.

