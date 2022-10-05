«По повестке не явился». В СК подтвердили первое уголовное дело против уклонившегося от мобилизации

В Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, которого подозревают в уклонении от частичной мобилизации. Об этом 5 октября сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Как рассказали в ведомстве, еще 23 сентября состоящий на воинском учете мужчина «был надлежащим образом уведомлен» о необходимости прийти в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района 26-го числа для последующей отправки в военкомат.
«Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился», — сказано в сообщении. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что это дело стало первым в России по факту уклонения от частичной мобилизации. Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков писал, что россиянин отказался подписывать повестку, а задержали подозреваемого при силовой поддержке ОМОНа.