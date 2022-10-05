«Агора»: В России возбудили первое уголовное дело против уклонившегося от мобилизации

Первое уголовное дело по статье об уклонении от призыва на военную службу возбуждено в России за уклонение от частичной мобилизации. Об этом 5 октября сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, уточняя, что производство начало управление СК по Пензенской области.
Косвенно слова правозащитника подтверждает пост мэра города Кузнецка, опубликованный накануне в Telegram-канале. «В то же время есть определенные нюансы. У нас появился первый уклонист, сегодня материалы будут переданы в следственный комитет и возбуждено уголовное дело, а закон суров. Захотел пойти этим путем, пусть идет», — написал чиновник.
Павел Чиков сообщил, что подозреваемый был задержан при силовой поддержке ОМОНа и вторые сутки находится в ИВС. Мужчине 32 года, он отказался подписывать повестку.
Защита подозреваемого настаивает, что 328-я статья УК РФ может быть применена только к срочникам, что подтверждают разъяснения Пленума Верховного суда. Впрочем, на днях военком Петербурга утверждал, что отказ от получения повестки влечет за собой уголовную ответственность.
Официального подтверждения возбуждения уголовного дела в отношении резервиста «Фонтанке» получить не удалось. В пресс-службе СУ СК по региону на многочисленные звонки не ответили, в суды ходатайство СК об избрании меры пресечения не поступало.