«Агора»: В России возбудили первое уголовное дело против уклонившегося от мобилизации

Первое уголовное дело по статье об уклонении от призыва на военную службу возбуждено в России за уклонение от частичной мобилизации. Об этом 5 октября сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, уточняя, что производство начало управление СК по Пензенской области.



Косвенно слова правозащитника подтверждает пост мэра города Кузнецка, опубликованный накануне в Telegram-канале. «В то же время есть определенные нюансы. У нас появился первый уклонист, сегодня материалы будут переданы в следственный комитет и возбуждено уголовное дело, а закон суров. Захотел пойти этим путем, пусть идет», — написал чиновник.

