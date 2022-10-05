    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, зап

    758мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd58.79eur56.17
    "Дистанционные" повесткиПремия ФонтанкиКино про ЧВКСправочник мобилизацииИдеальный шторм демографиииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Мобилизация

    «Агора»: В России возбудили первое уголовное дело против уклонившегося от мобилизации

    19522

    Первое уголовное дело по статье об уклонении от призыва на военную службу возбуждено в России за уклонение от частичной мобилизации. Об этом 5 октября сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, уточняя, что производство начало управление СК по Пензенской области.

    Косвенно слова правозащитника подтверждает пост мэра города Кузнецка, опубликованный накануне в Telegram-канале. «В то же время есть определенные нюансы. У нас появился первый уклонист, сегодня материалы будут переданы в следственный комитет и возбуждено уголовное дело, а закон суров. Захотел пойти этим путем, пусть идет», — написал чиновник.

    Павел Чиков сообщил, что подозреваемый был задержан при силовой поддержке ОМОНа и вторые сутки находится в ИВС. Мужчине 32 года, он отказался подписывать повестку.

    Защита подозреваемого настаивает, что 328-я статья УК РФ может быть применена только к срочникам, что подтверждают разъяснения Пленума Верховного суда. Впрочем, на днях военком Петербурга утверждал, что отказ от получения повестки влечет за собой уголовную ответственность.

    Официального подтверждения возбуждения уголовного дела в отношении резервиста «Фонтанке» получить не удалось. В пресс-службе СУ СК по региону на многочисленные звонки не ответили, в суды ходатайство СК об избрании меры пресечения не поступало.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ63
    ПЕЧАЛЬ9

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close