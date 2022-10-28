Больной, многодетный, прохожий: как в Петербурге мобилизуют горожан

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Повестка находила петербуржцев во дворе, в гараже, в поликлинике и даже на том свете. Многочисленные дети, проблемы со здоровьем, даже женский пол — нет преград для патриотов. «Фонтанка» рассказывает, как в Петербурге с энтузиазмом подошли к частичной мобилизации.

Петербуржец Владимир рассказал редакции о ноу-хау в Выборгском районе. Он пришёл в поликлинику № 117 на Симонова, а там заговорили про вручение повесток всем мужчинам на приеме.



«Пришёл к эндокринологу и после этой новости сразу ушёл. Креативно подходят к мобилизации. Скоро, видимо, при заказе в кафе, на кассе вместе с заказом будут повестки раздавать», — удивился мужчина.



Ранее это «ноу-хау» опробовали в Красногвардейском районе. Одному из жителей повестку выдали прямо в кабинете врача. История напоминала триллер. Во время визита к терапевту после осмотра врач позвонил кому-то по телефону и произнёс фразу: «У меня проблемы с "вистой"». Тут же открылась дверь, вошли медсестра и мужчина в белом халате с повесткой в руках. В администрации назвали это совпадением.



В администрации Выборгского района «Фонтанке» подтвердили: такая практика существует. И распространяется не только на поликлиники.

«Оповещение и выдача повесток осуществляются сотрудниками аппарата усиления военного коммисариата в месте нахождения гражданина, в том числе в служебных помещениях учреждений здравоохранения, культуры, образования, спорта и социальной защиты населения», — сообщили в администрации Выборгского района.

Еще повестку могут вручить, например, в гараже. В Петербурге сотрудникам автостоянок поручили раздавать повестки их владельцам. Работа стартовала 20 октября. Читатель «Фонтанки» рассказывал, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился охранником КАС № 31 на Бестужевской улице и попросил подойти за повесткой.



Найти адресата повестка может и просто на улице. «Фонтанка» писала, как в двух районах Петербурга жителей у парадных ждали полицейские, сотрудники военкомата и чиновники с повестками. Горожане окрестили это «облавами», но в администрации одного из районов опротестовали этот термин и заявили, что «группы» занимаются «оповещением». Юрист объяснил, что в законе нет оснований для проверки документов для необходимости вручения повестки в военный комиссариат.



Женский пол тоже не страховка от повестки в Петербурге. «Фонтанка» писала, что повестки пришли жительницам Невского и Приморского районов. По словам одной из наших читательниц, бумагу ей пытались вручить лично под подпись. Власти позже настаивали, что это ошибка.



До этого повестки получили две женщины в Красногвардейском районе. Документ 43-летней Надежде вручили лично в руки и под подпись. Вторая женщина — 35-летняя Людмила — связывала получение повестки с наличием лицензии на огнестрельное оружие и зарегистрированное на её имя охотничье ружье. В администрации района назвали оба этих случая ошибкой. Женщинам принесли извинения. А глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин предположил в разговоре с «Фонтанкой», что ошибки произошли из-за того, что «фамилии у женщин такие, по которым невозможно определить пол человека».



Шестеро детей — тоже не панацея. Читатель «Фонтанки» Вениамин, отец шестерых детей, рассказывал, что нашёл приглашение в военкомат в почтовом ящике. Хотя администрация явно в курсе его особого статуса — чиновники выдавали справку о многодетности, дети прописаны с ним в одной квартире, в которую пришла повестка.

«Я не особо переживаю, понимаю, что ошибка, но раздражает, что люди ничего не проверяют и настолько халатно относятся к своим обязанностям», — отметил многодетный отец.

Но были и более неприятные инциденты. Например, в том же Красногвардейском районе сотрудники жилконторы повесили на двери мужчины записку: «Уважаемый такой-то, в связи с неоднократным посещением и невозможностью вручить вам повестку необходимо прийти на участок оповещения в управляющую компанию». Но житель вряд ли сможет это сделать — он скончался три года назад. А несколько дней назад «Фонтанка» писала, как в Петербурге хотят мобилизовать мужчину с психиатрическим диагнозом. Все вышеперечисленные случаи, как правило, связаны с неактуальными сведениями, которыми располагают военкоматы. Власти после огласки довольно оперативно реагировали на ошибки.



Но есть и хорошие новости. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что частичная мобилизация в Петербурге может закончиться в это воскресенье, 30 октября. Правда, он подчеркнул, что это только его данные и они не точные. Другие заявления об окончании мобилизации — от Путина и Пескова до глав регионов — читайте в этом материале «Фонтанки».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

