Как получить повестку в военкомат на приеме у терапевта поликлиники. Новости мобилизации Красногвардейского района

Фото: Роман Яровицын/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Удивительная история произошла с петербуржцем Алексеем Ромашевым. Записался на прием к доктору Ивановой, а попал — к доктору Иванову. Пришел за направлением к аллергологу, а получил в довесок повестку в военкомат. Их раздача в поликлинике № 17 Красногвардейского района, как выяснила «Фонтанка», — ноу-хау районной администрации. Кому вручать, отслеживают, вероятно, на сайте самозаписи «Горздрава» («Здоровье петербуржца»).



У Алексея — тяжелая форма бронхиальной астмы. В период высокого риска заражения коронавирусом не обращался к врачу, говорит, что за это время переехал в другой район. Сейчас случилось обострение, а чтобы получить медицинскую помощь, нужно встать на диспансерный учет у аллерголога в поликлинике по новому месту жительства.



Как положено, записался сначала на прием к терапевту через портал «Горздрав» https://www.gorzdrav.spb.ru/service-free-schedule. С выписками и медкартой вошел в кабинет к доктору. Записывался к женщине, а за столом увидел мужчину в белом халате.



Как рассказал «Фонтанке» Алексей, терапевт посмотрел на него, взял телефон и якобы произнес в трубку фразу, показавшуюся пациенту «паролем»: «У меня проблемы с вистой» («Виста» — медицинская информационная система). Практически тут же открылась дверь, вошли медсестра и высокий мужчина в белом халате с повесткой в руках: «По закону Российской Федерации вы обязаны явиться в военкомат для уточнения данных».

Шок. Но в повестке Алексей расписался, несмотря на то что уверен: служить вряд ли сможет. По своему заболеванию он уже имел инвалидность, но потом ее не продлевал, просто потому, что это требует много времени и нервов. Только диагноз от этого не изменился: «бронхиальная астма, персистирующая, среднетяжелое, тяжелое течение, смешанного генеза, гормонозависимая, неконтролируемая». Да еще и в стадии обострения. Фоном — несколько сопутствующих заболеваний, в том числе эмфизема легких, пневмосклероз.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из кабинета ошеломленный Алексей вышел с направлением к аллергологу в одной руке, с повесткой — в другой.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В военкомате Красногвардейского района «Фонтанке» пояснили: «Это работает администрация, помогает военному комиссариату Красногвардейского района. У него написано «для уточнения»? Пусть подходит в 23-й кабинет. Там отметят, какие данные внести. Потому что люди не ходят к нам десятками лет, а военкомат откуда знает, что он инвалид, или по другому адресу живет, или уехал за границу. Поэтому вызывают. Если есть какие-то справки, все несите, не помешают».



Как вышло, что местом вручения повесток стало медицинское учреждение, «Фонтанка» попыталась выяснить и в поликлинике. В приемной главного врача отвечать на вопросы отказались — перенаправили в пресс-службу Красногвардейского района. Она ответила: «От каждой поликлиники района назначен представитель в мобилизационную комиссию районного военкомата. Данный представитель во внерабочее время разносит повестки для уточнения документов воинского учета по адресам проживания жителей района. В данном случае все просто совпало, что гражданин, которого не могли застать дома, пришел на прием в поликлинику. Здесь нет никакого нарушения, специально его никто не караулил. Главное, что это не мобилизационная повестка, а приглашение в военкомат для сверки документов. Например, гражданину необходимо явиться в военкомат, чтобы принести справку об ограничениях по состоянию здоровья».

Инна Егорова, «Фонтанка.ру»

