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    Мобилизация

    Спикер ЗакСа рассказал, когда в Петербурге закончится частичная мобилизация

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    Спикер Законодательного собрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 28 октября рассказал, что частичная мобилизация в Петербурге должна закончиться в это воскресенье, 30 октября.

    «Ведомости» 28 октября пишут о том, что в России частичная мобилизация должна закончиться к началу следующей недели.

    Президент Владимир Путин 14 октября, во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, называл примерный срок завершения частичной мобилизации в России. И речь опять же шла о двух неделях, которые истекают в эти выходные. По данным на 14 октября, в России было мобилизовано 222 тысячи человек из планируемых 300 тысяч.

    «Фонтанка» собрала все официальные заявления об окончании частичной мобилизации.

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