Спикер ЗакСа рассказал, когда в Петербурге закончится частичная мобилизация

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 28 октября рассказал, что частичная мобилизация в Петербурге должна закончиться в это воскресенье, 30 октября.



«Ведомости» 28 октября пишут о том, что в России частичная мобилизация должна закончиться к началу следующей недели.



Президент Владимир Путин 14 октября, во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, называл примерный срок завершения частичной мобилизации в России. И речь опять же шла о двух неделях, которые истекают в эти выходные. По данным на 14 октября, в России было мобилизовано 222 тысячи человек из планируемых 300 тысяч.

