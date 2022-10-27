Когда закончится частичная мобилизация: только официальные заявления

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Миллионы россиян задаются вопросом: «когда закончится частичная мобилизация в России». Президент обещал конец примерно через две недели. Некоторые регионы на словах уже закончили, другие «дорабатывают».

Президент Владимир Путин 14 октября, во пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, назвал примерный срок завершения частичной мобилизации в России.

«Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал Владимир Путин журналистам. Не трудно посчитать, что две недели — это 28 октября.



По его словам, на 14 октября, в России было мобилизовано 222 тысячи человек из планируемых 300 тысяч. Путин заверил, что ничего дополнительного не планируется, и никаких предложений от Минобороны не поступало.

Спустя неделю, 21 октября, появилась другая цифра — в рамках частичной мобилизации к этому времени призвали уже 260 тысяч человек. Об этом заявила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.

«Николай Александрович Панков, когда был в Госдуме, назвал, что на сегодняшний день из 300 тысяч мобилизована 251 тысяча. Сегодня эта цифра изменилась, уже мобилизовано 260 тысяч, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», — сообщила Останина.



В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что пока нет точной даты завершения мобилизационных мероприятий помимо сроков, обозначенных президентом. Но ранее он напоминал, что частичная мобилизация в ряде регионов уже завершилась.

«Ряд из них уже выполнил свои обязательства по количеству мобилизованных граждан. Какие-то регионы сейчас будут дорабатывать, поэтому процесс идет», — отмечал Песков.

Большая половина регионов России заявила, что они выполнили план по частичной мобилизации, посчитали журналисты MSK1. Первой, еще 29 сентября, об успешном выполнении задача заявила Республика Тыва. На следующий день, 30 сентября, о завершении отчитались в Бурятии и Хакасии. 17 октября дошла очередь до Москвы и Подмосковья.



В числе выполнивших план — Новосибирская и Брянская области, Чечня, Ямало-Ненецкий и Ханты-Манскийский автономные округа, Севастополь, и другие. Полный перечень собирается здесь

В Ленинградской области заканчивают разносить повестки, сообщил 25 октября вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин на встрече депутатов заксобрания с губернатором Александром Дрозденко.

«Достигнуты договоренности с руководителями предприятий и массового разноса повесток уже не будет. В большей части это будет делаться в электронном виде через руководителей предприятий», — цитирует Ильина 47news.



Но это, как он заметил, не значит, что мобилизация окончена — «её отменить может только президент».

Например, в Якутии, военный комиссар Александр Авдонин уточнил в официальном канале местного оперативного штаба, что хоть основные мероприятия в рамках частичной мобилизации и завершены, повестки, возможно, продолжат приходить.

По словам военного комиссара, для того, чтобы поддерживать укомплектованность Вооруженных Сил военкоматы будут дополнительно выдавать повестки гражданам и направлять их на службу взамен возвращенных в связи с какими-то ошибками при мобилизации.



Всего по России около 10 тыс мобилизованных по ошибке россиян отправили домой за последнее время, заявлял 21-го октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В Петербурге о ходе мобилизации и её окончании официальных заявлений не было. Картаполов 21 октября лишь сказал журналистам, что мобилизация в города на Неве продолжается.

«В Петербурге мероприятия частичной мобилизации продолжаются. Петербург идёт в соответствии с полученным планом и успешно его реализует», — отметил депутат.



Возможно за точку отсчета стоит принять 1 ноября, когда в России начинается осенний призыв. В армию пойдут 120 тысяч человек, от 18 до 27 лет. Ранее его специально перенесли на месяц, с 1 октября, для того, чтобы потоки призывников и мобилизованных не пересекались.

«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», — говорил Дмитрий Песков.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

