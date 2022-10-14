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    Путин: Частичная мобилизация завершится примерно через две недели

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    Президент РФ Владимир Путин заявил 14 октября, что частичная мобилизация завершится примерно через две недели. По его словам, сейчас мобилизовано 222 тысячи человек из планируемых 300 тысяч.

    «Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

    «Минобороны вначале предполагало не 300 тысяч, а меньше. Ничего дополнительного не планируется, никаких предложений от Минобороны не поступало. В обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», — подчеркнул президент.

    Президент сообщил, что 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч выполняют боевые задачи. Он отметил, что линия соприкосновения на Украине составляет 1,1 тыс. километров, держать ее только контрактниками невозможно, ввиду чего было принято решение о частичной мобилизации.

    Он подчеркнул, что все мобилизованные должны пройти необходимую подготовку. Президент обещает дополнительно поручить Совету безопасности РФ провести инспекцию подготовки мобилизованных.

    Указ о проведении частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. По заявлению главы Минобороны Сергея Шойгу, ведомство планирует призвать 300 тысяч резервистов.

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