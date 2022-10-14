Путин: Частичная мобилизация завершится примерно через две недели

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 октября, что частичная мобилизация завершится примерно через две недели. По его словам, сейчас мобилизовано 222 тысячи человек из планируемых 300 тысяч.
«Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
«Минобороны вначале предполагало не 300 тысяч, а меньше. Ничего дополнительного не планируется, никаких предложений от Минобороны не поступало. В обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», — подчеркнул президент.
Президент сообщил, что 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч выполняют боевые задачи. Он отметил, что линия соприкосновения на Украине составляет 1,1 тыс. километров, держать ее только контрактниками невозможно, ввиду чего было принято решение о частичной мобилизации.
Он подчеркнул, что все мобилизованные должны пройти необходимую подготовку. Президент обещает дополнительно поручить Совету безопасности РФ провести инспекцию подготовки мобилизованных.
Указ о проведении частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. По заявлению главы Минобороны Сергея Шойгу, ведомство планирует призвать 300 тысяч резервистов.