Путин: Частичная мобилизация завершится примерно через две недели

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 октября, что частичная мобилизация завершится примерно через две недели. По его словам, сейчас мобилизовано 222 тысячи человек из планируемых 300 тысяч.

«Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.



«Минобороны вначале предполагало не 300 тысяч, а меньше. Ничего дополнительного не планируется, никаких предложений от Минобороны не поступало. В обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», — подчеркнул президент.

