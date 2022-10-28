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    Мобилизация

    «Ведомости»: Частичная мобилизация может закончиться до следующей недели

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    Частичная мобилизация в России может завершиться уже до следующей недели. Об этом 28 октября сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в парламенте и собеседника, близкого к администрации президента.

    Отмечается, что соответствующий указ президента может и не выйти — он не предусмотрен законом о мобилизации. Источник в Минобороны отметил, что изначально завершить мобилизацию планировали именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересеклась с осенним призывом срочников.

    Ранее «Фонтанка» собрала официальные заявления о сроках окончания частичной мобилизации.

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