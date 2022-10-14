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    «Выходы из подъездов не блокируются». В Калининском районе объяснили, что «облавы» — это просто «оповещение»

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    В администрации Калининского района прокомментировали сообщения жителей о раздаче повесток на улицах. Как заявили чиновники, противоправных действий в работе «группы оповещения» нет.

    «В связи с тем, что по ряду адресов в Калининском районе лица, лично получившие повестки, не явились в военный комиссариат и не предоставили о себе учетные данные, им повторно были выписаны повестки», — отметили в администрации. Там добавили, что для повторного вручения повесток в подъездах на первых этажах домов «работают группы оповещения», в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции.

    «Их цель — оповещение граждан о необходимости явки. Выходы из подъездов не блокируются, противоправных действий сотрудники не совершают.

    Администрация Калининского района проводит дополнительный инструктаж с сотрудниками групп оповещения, чтобы те давали разъяснения на задаваемые гражданами вопросы. Также администрация района настоятельно просит мужчин, получивших повестки, явиться в военный комиссариат для уточнения учетных данных и предоставить информацию о себе», — заявили чиновники.

    В администрации обратились к жителям с просьбой отнестись с пониманием к организационным мероприятиям по вручению повесток во исполнение указа президента.

    Накануне жители ЖК на Кушелевской дороге сообщали о раздаче повесток и проверке документов у мужчин. Отмечалось, что годных резервистов, которых удалось поймать, задерживали, но официальных подтверждений этому нет. Жители ЖК пишут, что позднее нашли повестки на своих дверях. Приглашения в военкомат просто наклеили на скотч.

    Аналогичные сообщения с утра 14 октября поступают и из Невского района: там жителей с повестками на первых этажах встречают в ЖК «Ладожский парк».

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