«Выходы из подъездов не блокируются». В Калининском районе объяснили, что «облавы» — это просто «оповещение»

В администрации Калининского района прокомментировали сообщения жителей о раздаче повесток на улицах. Как заявили чиновники, противоправных действий в работе «группы оповещения» нет.

«В связи с тем, что по ряду адресов в Калининском районе лица, лично получившие повестки, не явились в военный комиссариат и не предоставили о себе учетные данные, им повторно были выписаны повестки», — отметили в администрации. Там добавили, что для повторного вручения повесток в подъездах на первых этажах домов «работают группы оповещения», в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции.

«Их цель — оповещение граждан о необходимости явки. Выходы из подъездов не блокируются, противоправных действий сотрудники не совершают. Администрация Калининского района проводит дополнительный инструктаж с сотрудниками групп оповещения, чтобы те давали разъяснения на задаваемые гражданами вопросы. Также администрация района настоятельно просит мужчин, получивших повестки, явиться в военный комиссариат для уточнения учетных данных и предоставить информацию о себе», — заявили чиновники. В администрации обратились к жителям с просьбой отнестись с пониманием к организационным мероприятиям по вручению повесток во исполнение указа президента.