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    «У каждой парадной по два сотрудника». Петербуржцы сообщают об облавах на резервистов

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    С четверга в соцсетях начали появляться сообщения об облавах на резервистов в Петербурге. По словам местных жителей, представителей военкоматов усилили полицией. 14 октября петербуржцы продолжают сообщать о проверках документов прямо у входа в парадную. Так, например, на концентрацию полиции обратили внимание жители ЖК «Ладожский парк» в Невском районе.

    «У нас в ЖК облава, полиция, ДПС-ники, гражданские. Тормозят прохожих, машины, ходят по домам», — написал собственник одной из квартир.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Соседки ему отвечают, что у парадной разносящие повестки стоят с полицией, и просят мужчин быть аккуратнее. Также отмечают, что в поисках резервистов визитеры стучат и звонят во все квартиры подряд.

    О мужчине с пачкой повесток в сопровождении дамы из полиции сообщают жители дома 68, корпус 4, по Кондратьевскому проспекту.

    Накануне жители ЖК на Кушелевской дороге сообщали о раздаче повесток и проверке документов у мужчин. Отмечалось, что годных резервистов, которых удалось поймать, задерживали, но официальных подтверждений этому нет. Жители ЖК пишут, что позднее нашли повестки на своих дверях. Приглашения в военкомат просто наклеили на скотч.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В администрации Калининского района прокомментировали происходящее.

    «С учетом необходимости уточнения учетных данных жителей Калининского района продолжается вручение повесток для явки в военный комиссариат. Сотрудники полиции оказывают содействие работникам военкомата совместно с сотрудниками районной администрации. Администрация Калининского района просит жителей при получении повестки прибыть в военный комиссариат для уточнения своих учетных данных, при этом предоставить копии документов, подтверждающих наличие заболеваний и других обстоятельств, требующих внесения в сведения о гражданине для пополнения учетных данных военкомата», — говорится в сообщении.

    читатель «Фонтанки»

    Член Совфеда Андрей Клишас тем временем считает, что организаторов «облав» нужно проверить.

    «Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы», должна быть дана правовая оценка», — заявил сенатор.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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