«У каждой парадной по два сотрудника». Петербуржцы сообщают об облавах на резервистов

С четверга в соцсетях начали появляться сообщения об облавах на резервистов в Петербурге. По словам местных жителей, представителей военкоматов усилили полицией. 14 октября петербуржцы продолжают сообщать о проверках документов прямо у входа в парадную. Так, например, на концентрацию полиции обратили внимание жители ЖК «Ладожский парк» в Невском районе.

«У нас в ЖК облава, полиция, ДПС-ники, гражданские. Тормозят прохожих, машины, ходят по домам», — написал собственник одной из квартир.