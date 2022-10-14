Сенатор Клишас призвал дать правовую оценку облавам на уклонистов

На сообщения об облавах на уклонистов от частичной мобилизации в России отреагировал член Совета Федерации Андрей Клишас. Он призвал дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые санкционировали такие облавы. Такое мнение Клишас высказал 14 октября в своем Telegram-канале





«Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы», должна быть дана правовая оценка», — говорится в посте сенатора.

