Сенатор Клишас призвал дать правовую оценку облавам на уклонистов

На сообщения об облавах на уклонистов от частичной мобилизации в России отреагировал член Совета Федерации Андрей Клишас. Он призвал дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые санкционировали такие облавы. Такое мнение Клишас высказал 14 октября в своем Telegram-канале
«Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы», должна быть дана правовая оценка», — говорится в посте сенатора.
Пост члена Совфеда стал реакцией на сообщение члена СПЧ Кирилла Кабанова об облаве на уклонистов возле метро «Щелковская» в Москве.
«Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды <…> Буду просить Председателя СПЧ обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки», — написал Кабанов в своем Telegram-канале.