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    Мобилизация

    Сенатор Клишас призвал дать правовую оценку облавам на уклонистов

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    На сообщения об облавах на уклонистов от частичной мобилизации в России отреагировал член Совета Федерации Андрей Клишас. Он призвал дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые санкционировали такие облавы. Такое мнение Клишас высказал 14 октября в своем Telegram-канале


    «Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы», должна быть дана правовая оценка», — говорится в посте сенатора.

    Пост члена Совфеда стал реакцией на сообщение члена СПЧ Кирилла Кабанова об облаве на уклонистов возле метро «Щелковская» в Москве.

    «Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды <…> Буду просить Председателя СПЧ обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки», — написал Кабанов в своем Telegram-канале.

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