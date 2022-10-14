Юрист объяснил, как вести себя с «мобилизационными» патрулями в парадных

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    В законе нет оснований для проверки документов для необходимости вручения повестки в военный комиссариат, считает петербургский адвокат Александр Передрук. Об этом он сообщил «Фонтанке» 14 октября, комментируя «облавы» в Невском и Калининском районах Петербурга.

    «Во-первых, ошибочно думать, что сотрудники полиции могут проверять документы у граждан без наличия каких-либо оснований, предусмотренных статьей 13 ФЗ «О полиции». Закон предусматривает четыре причины, по которым полицейский может обратиться к гражданину:

    — Имеются основания подозревать его в совершении преступления;

    — Есть данные о том, что гражданин находится в розыске;

    — Есть повод для возбуждения против гражданина дела об административном правонарушении;

    — У полицейского есть основания задержать гражданина (т. е. он совершил правонарушение, к примеру, проник на охраняемый объект или нарушил правила комендантского часа).

    В законе нет таких оснований для проверки документов, как необходимость вручения повестки в военный комиссариат», — отметил юрист.

    Также он добавил, что согласно пункту 8 Положения о призыве граждан по мобилизации, повестки гражданам выписываются заранее и хранятся в военном комиссариате.

    «При этом повестка подписывается военным комиссаром, в ней ставится печать военного комиссариата. Повестка — это юридический документ, за содержание которого несет ответственность военный комиссар. Поэтому «коллективное» заполнение повестки (например, когда третье лицо в полузаполненный бланк вписывает ФИО гражданина) неправомерно», — отметил Передрук.

    Накануне жители ЖК на Кушелевской дороге сообщали о раздаче повесток и проверке документов у мужчин. Отмечалось, что годных резервистов, которых удалось поймать, задерживали, но официальных подтверждений этому нет. Жители ЖК пишут, что позднее нашли повестки на своих дверях. Приглашения в военкомат просто наклеили на скотч. Аналогичные сообщения с утра 14 октября поступают и из Невского района: там жителей с повестками на первых этажах встречают в ЖК «Ладожский парк».

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