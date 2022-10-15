В Петербурге продолжают приходить повестки женщинам. Власти настаивают, что это ошибка

В Санкт-Петербурге повестки пришли жительницам Невского и Приморского районов, рассказали они «Фонтанке». По словам одной из наших читательниц, бумагу ей пытались вручить лично под подпись.

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«Позвонили в домофон, спросили по имени-отчеству, я сказала, что это я, и только потом спросила кто. Сказали, что из военкомата Приморского района: хотят вручить повестку для уточнения сведений. Я подумала, они пришли вручить повестку мужу, и сказала, что мужа нет. Ответили, что им нужна именно я», — описывает события 14 октября Екатерина.



Дверь она открывать не стала и объяснила, что не является военнообязанной и военного билета не имеет. В ответ петербурженке, как она говорит, «предложили сходить самой и всё это сообщить». Позже Екатерина нашла в своем почтовом ящике повестку, часть которой была отрезана. К повестке прикреплен флаер про контрактную службу. В разговоре с «Фонтанкой» Екатерина уточнила, что работает в IT-компании аудитором, а образование получала по специальности инженер радиотехники и электроники. Разрешения на оружие у жительницы Приморского района нет.

Проживающая в Невском районе Елена говорит, что накануне нашла повестку на свое имя в почтовом ящике: «Я мама троих детей в декрете, младшей два месяца. Понимаю, что это всё пустышки, но сердце-то затряслось. Разрешения на оружие нет, вообще никакого отношения не имею к военной тематике». До декрета Елена работала директором в фирме в сфере общепита. Обнаружив повестку, она обратилась с обращением в районную прокуратуру. В пресс-службе администрации Невского района «Фонтанке» сказали, что ранее жалоб на выписанные женщинам повестки не получали. Все подобные документы являются ошибкой. В пресс-службе администрации Приморского района предположили, что произошла ошибка. «Подобных жалоб и обращений не поступало. Это единственный случай. <...> Выясняем», — объяснили «Фонтанке» представители местных властей.