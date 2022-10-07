    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.25eur58.24
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге отменяют новогодние праздники

    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиПовестка в поликлиникеСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Мобилизация

    ЗВО: Военкоматы Петербурга не выписывали повестки женщинам

    4780

    Выписанные на петербурженок повестки не имеют отношения к военным комиссариатам. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Западного военного округа 7 октября.

    «Повестки, вручаемые гражданам женского пола, не являются действительными. Повестки, ранее доставленные гражданам женского пола, к военным комиссариатам, якобы выписавшим их, отношения не имеют», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе ЗВО.

    Три жительницы Петербурга сообщили, что получили повестки, у горожанок нет военных билетов и они не состоят в запасе. В районных администрациях факт вручения повесток подтвердили, но объяснили ситуацию «техническим сбоем». При этом в указе президента о частичной мобилизации половая принадлежность призываемых не упоминается. Под действие документа попадают все, кто находится в запасе, независимо от возраста, опыта службы, здоровья, пола и разряда.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close