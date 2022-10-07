ЗВО: Военкоматы Петербурга не выписывали повестки женщинам

Выписанные на петербурженок повестки не имеют отношения к военным комиссариатам. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Западного военного округа 7 октября.



«Повестки, вручаемые гражданам женского пола, не являются действительными. Повестки, ранее доставленные гражданам женского пола, к военным комиссариатам, якобы выписавшим их, отношения не имеют», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе ЗВО.



Три жительницы Петербурга сообщили, что получили повестки, у горожанок нет военных билетов и они не состоят в запасе. В районных администрациях факт вручения повесток подтвердили, но объяснили ситуацию «техническим сбоем». При этом в указе президента о частичной мобилизации половая принадлежность призываемых не упоминается. Под действие документа попадают все, кто находится в запасе, независимо от возраста, опыта службы, здоровья, пола и разряда.

