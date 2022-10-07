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    Мобилизация

    Не женское лицо. Петербурженкам начали приходить повестки — это законно?

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    К началу третьей недели частичной мобилизации повестки стали приходить не только петербужцам, но и петербурженкам. «Фонтанке» известны три таких случая, ни в одном из них у горожанок не было военного билета, поэтому мобилизация закончилась скоропостижными извинениями от властей.

    Первой повестку получила режиссер мультимедиапрограмм Людмила из Красногвардейского района. У нее нет военно-учетной специальности, в запасе она не пребывает, к армии никакого отношения не имеет.

    «Нашли повестку — в паблик отправили и обращение написали [полпреду президента РФ в СЗФО Александру Гуцану]. С военкоматом не разговаривали и уж тем более не ходили», — рассказал супруг Людмилы.

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    В администрации Красногвардейского района назвали ситуацию техническим сбоем, извинились перед Людмилой и заверили, что подобных случаев больше не было. Сама Людмила связала получение повестки с наличием у неё лицензии на огнестрельное оружие. На имя петербурженки зарегистрировано охотничье ружье.

    О втором аналогичном случае стало известно в этот же день. Весточку из военкомата получила 43-летняя домохозяйка Надежда, также проживающая в Красногвардейском районе. Бумагу ей вручили, как полагается, под подпись лично в руки. У нее тоже есть лицензия на ношение оружия и охотничье ружьё.

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    После того как супруг Надежды обратился к журналистам, ей перезвонили из военкомата и опять же извинились, добавив, что приходить на уточнение документов не нужно. В администрации Красногвардейского района продолжали настаивать, что сбой не носит массовый характер.

    После двух новостей о женских повестках в редакцию обратилась 33-летняя жительница Московского района Екатерина. Она обнаружила повестку воткнутой в дверь своей квартиры на Авиационной улице («Фонтанка» рассказывала, что такая доставка повесток процветает). У Екатерины также нет военного билета, оружием она не владеет.

    В пресс-службе администрации Московского района подтвердили информацию о том, что повестка была доставлена. «Произошла техническая ошибка», — добавили там.

    О том, что в рамках частичной мобилизации женщины в России призываться не будут, заявлял министр обороны Сергей Шойгу. «Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — отмечал он.

    В указе президента о частичной мобилизации половая принадлежность призываемых не упоминается. Под действие документа попадают все, кто находится в запасе, независимо от возраста, опыта службы, здоровья, пола и разряда.

    Согласно положению о воинском учете, при мобилизации могут призвать женщин, профессия которых входит в перечень военно-учетных специальностей. В списке профессиональных сфер шесть пунктов:

    • связь (радиотехника, радиосвязь, радиовещание и телевидение, монтажник оборудования связи, антеннщик и т. д.)
    • вычислительная техника (информатика и вычислительная техника)

    • оптические и звукометрические средства измерения и метеорология (гидрометеорология, геодезия)
    • медицина (лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, фармация, сестринское дело)
    • полиграфия (технология полиграфического и упаковочного производства)
    • картография (картография и геоинформатика)

    Женщины, получившие образование по этим специальностям, пребывают в запасе и имеют военный билет, относятся к третьему разряду. Офицеры в запасе до 50 лет, а остальные — до 45 лет.

    Женщина имеет право на отсрочку, если воспитывает хотя бы одного ребенка до 16 лет или если срок её беременности не менее 22 недель. При этом неважно, состоит призываемая в браке или нет. Полный перечень причин для отсрочки можно посмотреть тут.

    Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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