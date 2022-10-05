«Я напишу отказ, это хуже». Петербуржец рассказал «Фонтанке» о дистанционной повестке

Фото: Александр Гальперин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Житель Калининского района Александр поделился своим опытом общения с сотрудником ЖКС, который принес ему повестку и даже где-то пометил отказ ее принять. Проблема в том, что все общение велось по телефону.



Как рассказал «Фонтанке» читатель, днем 5 октября ему позвонила из дома супруга, сам он был на работе. «Тут пришла техник из жилконторы, принесла тебе какую-то бумажку». «Повестка из военкомата, для уточнения документов, — вмешивается в этот разговор по телефону женщина. — Это не мобилизация».



— Ну че, я возьму?



— Ну ты, конечно, возьми, но я никуда не пойду.



— Просто надо подписаться...



— Нет, тогда не бери. Нет меня дома, вот и все.



— Они просто напишут, что получила жена. Я ничего не подписывала... Не брать?



— Нет, не бери.



Супруга на аудиозаписи извиняется перед сотрудником жилкомсервиса. В ответ слышится: «Все, отказ, отказ — это намного хуже».



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С этого момента Александр теряет самообладание и на повышенных тонах сообщает гостю, что тот должен вручить ему повестку лично: «Вы сами закон нарушаете, а меня пугаете чем-то!»



— Отказ от получения повестки, — стоит на своем сотрудница. — Это пишется, что могут родственники, можете вы лично. Я не пишу, что вы лично отказались... Вы можете лично ее не получить под роспись. Сейчас очень много позиций — не проживает, не зарегистрирован, получили родственники.



— Не получали родственники, никого нет дома.



— Ну я напишу отказ, это хуже.



— Если вы напишете отказ, я на вас в суд подам.



— Подавайте.



Интересный штрих состоит в том, что, по словам супруги, семья действительно вызывала и ждала техника — но для проверки холодных батарей, а не для получения повестки.



После этого Александр позвонил по номеру телефона, который и использовали для вызова техника. Трубку сняла та же женщина, она подтвердила, что это именно она общалась с мужчиной и что сотрудников на распространение повесток уполномочил военкомат.



— Мы разносим повестки, мы всегда их разносили...



— А вы в курсе, что повестка вручается лично в руки?



— Нет, сейчас другая позиция, лично в руки не обязательно.



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— В смысле «другая позиция»? У нас закон поменяли?



— Я вам объясняю, что лично в руки мы сейчас не обязаны вручать. Мы вообще, если никого нет дома, вставляем в дверь. Если открывают — вручаем родственникам. Если вы лично — значит, вы лично. Либо вы отказались, либо вы получили.



Юридическую сторону дела техник пояснить не смогла: «Я не юрист, я не занимаюсь статьями». На замечание петербуржца о том, что не врученная под роспись повестка — это «недействительный документ», отвечает: «Ну это там в военкомате разбираются, действительный или нет. Мне выдали, я разношу... Я написала, что вы отказались принять повестку по телефону, больше ничего».



Александру 45 лет, проходил срочную службу. Накануне повестку приносили также его брату, который по-прежнему прописан в той же квартире, но не живет в ней. Делали это сотрудник военкомата в сопровождении полицейского, расписываться ни за кого не просили.



Судя по адресу, речь идет о зоне обслуживания ЖКС № 1 Калининского района. На звонок «Фонтанки» по телефону для вызова техника никто не ответил. Ресурсы для атрибутирования номеров распознают опять же отношение к первому жилкомсервису.



В районной администрации прокомментировали: «В Калининском районе в рамках мероприятий по частичной мобилизации мужчинам направляются повестки о явке в военный комиссариат для уточнения учетных данных. Повестки военкомата разносят с помощью групп оповещения, созданных в соответствии с решением Районной мобилизационной комиссии. В состав групп оповещения входят сотрудники управляющих компаний, имеющие мобилизационное задание, сотрудники администрации и полиции».



По поводу передачи повестки через родных в администрации уточнили: «Супруга либо любой другой родственник могут передать документ, либо расписаться о его получении за своего близкого родственника. Юридических последствий ненадлежащего уведомления лица в данном случае не наступает. Отказ от получения повестки может фиксироваться только при личном присутствии гражданина». При этом там еще раз подчеркнули: «Повестка о явке в военкомат для уточнения учётных данных направлена на побуждение гражданина предоставить о себе данные».



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что к вручению повесток в Петербурге привлекли муниципальные власти. О том, как районные администрации требуют от бизнеса предоставлять им информацию обо всех военнообязанных сотрудниках, читайте здесь.

