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    Мобилизация

    «Я напишу отказ, это хуже». Петербуржец рассказал «Фонтанке» о дистанционной повестке

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    Фото: Александр Гальперин/Коммерсантъ
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    Житель Калининского района Александр поделился своим опытом общения с сотрудником ЖКС, который принес ему повестку и даже где-то пометил отказ ее принять. Проблема в том, что все общение велось по телефону.

    Как рассказал «Фонтанке» читатель, днем 5 октября ему позвонила из дома супруга, сам он был на работе. «Тут пришла техник из жилконторы, принесла тебе какую-то бумажку». «Повестка из военкомата, для уточнения документов, — вмешивается в этот разговор по телефону женщина. — Это не мобилизация».

    — Ну че, я возьму?

    — Ну ты, конечно, возьми, но я никуда не пойду.

    — Просто надо подписаться...

    — Нет, тогда не бери. Нет меня дома, вот и все.

    — Они просто напишут, что получила жена. Я ничего не подписывала... Не брать?

    — Нет, не бери.

    Супруга на аудиозаписи извиняется перед сотрудником жилкомсервиса. В ответ слышится: «Все, отказ, отказ — это намного хуже».

    Запись 1

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    С этого момента Александр теряет самообладание и на повышенных тонах сообщает гостю, что тот должен вручить ему повестку лично: «Вы сами закон нарушаете, а меня пугаете чем-то!»

    — Отказ от получения повестки, — стоит на своем сотрудница. — Это пишется, что могут родственники, можете вы лично. Я не пишу, что вы лично отказались... Вы можете лично ее не получить под роспись. Сейчас очень много позиций — не проживает, не зарегистрирован, получили родственники.

    — Не получали родственники, никого нет дома.

    — Ну я напишу отказ, это хуже.

    — Если вы напишете отказ, я на вас в суд подам.

    — Подавайте.

    Интересный штрих состоит в том, что, по словам супруги, семья действительно вызывала и ждала техника — но для проверки холодных батарей, а не для получения повестки.

    После этого Александр позвонил по номеру телефона, который и использовали для вызова техника. Трубку сняла та же женщина, она подтвердила, что это именно она общалась с мужчиной и что сотрудников на распространение повесток уполномочил военкомат.

    — Мы разносим повестки, мы всегда их разносили...

    — А вы в курсе, что повестка вручается лично в руки?

    — Нет, сейчас другая позиция, лично в руки не обязательно.

    Запись 2

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    — В смысле «другая позиция»? У нас закон поменяли?

    — Я вам объясняю, что лично в руки мы сейчас не обязаны вручать. Мы вообще, если никого нет дома, вставляем в дверь. Если открывают — вручаем родственникам. Если вы лично — значит, вы лично. Либо вы отказались, либо вы получили.

    Юридическую сторону дела техник пояснить не смогла: «Я не юрист, я не занимаюсь статьями». На замечание петербуржца о том, что не врученная под роспись повестка — это «недействительный документ», отвечает: «Ну это там в военкомате разбираются, действительный или нет. Мне выдали, я разношу... Я написала, что вы отказались принять повестку по телефону, больше ничего».

    Александру 45 лет, проходил срочную службу. Накануне повестку приносили также его брату, который по-прежнему прописан в той же квартире, но не живет в ней. Делали это сотрудник военкомата в сопровождении полицейского, расписываться ни за кого не просили.

    Судя по адресу, речь идет о зоне обслуживания ЖКС № 1 Калининского района. На звонок «Фонтанки» по телефону для вызова техника никто не ответил. Ресурсы для атрибутирования номеров распознают опять же отношение к первому жилкомсервису.

    В районной администрации прокомментировали: «В Калининском районе в рамках мероприятий по частичной мобилизации мужчинам направляются повестки о явке в военный комиссариат для уточнения учетных данных. Повестки военкомата разносят с помощью групп оповещения, созданных в соответствии с решением Районной мобилизационной комиссии. В состав групп оповещения входят сотрудники управляющих компаний, имеющие мобилизационное задание, сотрудники администрации и полиции».

    По поводу передачи повестки через родных в администрации уточнили: «Супруга либо любой другой родственник могут передать документ, либо расписаться о его получении за своего близкого родственника. Юридических последствий ненадлежащего уведомления лица в данном случае не наступает. Отказ от получения повестки может фиксироваться только при личном присутствии гражданина». При этом там еще раз подчеркнули: «Повестка о явке в военкомат для уточнения учётных данных направлена на побуждение гражданина предоставить о себе данные».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что к вручению повесток в Петербурге привлекли муниципальные власти. О том, как районные администрации требуют от бизнеса предоставлять им информацию обо всех военнообязанных сотрудниках, читайте здесь.

    Фото: Александр Гальперин/Коммерсантъ

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