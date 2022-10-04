«Отдавайте сами, чтобы бизнес не встал». Зачем петербургских предпринимателей вызывают на комиссии по мобилизации

Артем Краснов/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





Представителей бизнеса просят прийти в районные администрации и захватить с собой списки сотрудников, состоящих на воинском учете. В беседах звучат конкретные проценты по призыву.

О том, что руководителей городских предприятий начали приглашать на районные комиссии по мобилизации, «Фонтанке» рассказали несколько компаний, работающих в сфере потребительского рынка. По их словам, крупный бизнес и системообразующие предприятия получили рассылку еще на прошлой неделе, теперь же дошла очередь и до небольших организаций.



Так, в конце прошлой недели такую встречу проводил Калининский район. В понедельник, 3 октября, представителей бизнеса ждали в администрациях Выборгского и Кировского районов.

К примеру, администрация Кировского района просит руководителей «лично прибыть» в назначенное время на заседание призывной комиссии по мобилизации, а также «направить сотрудника, ответственного за ведение воинского учета, со списками граждан, пребывающих в запасе». Перечень нужно подать в виде таблицы с ФИО, датой рождения, воинским званием, категорией годности, военно-учетной специальностью и категорией запаса. «Бронированных не включать», — отмечается в письме.



Администрация напоминает, что сейчас проводится вручение повесток по месту жительства и работы. «Обращаю ваше внимание на необходимость выполнения Указа Президента. Одновременно с этим прошу учесть, что ставиться задача так же не остановить деятельность предприятий» (орфография сохранена. — Прим. ред.).

Бизнес, ведущий деятельность в Выборгском районе, получил письмо из районного военкомата. В нем руководителей предприятий также просят прибыть в администрацию на совещание под руководством его главы. При себе нужно иметь «в обязательном порядке» данные о штатной численности предприятия, а также полный список граждан мужского пола до 50 лет, зарегистрированных (проживающих) в Выборгском районе, с указанием ФИО, даты рождения, категории годности к военной службе. Право на отсрочку можно указать в примечании.



[фото приглашений]



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Опрошенные «Фонтанкой» предприниматели, подтвердившие получение писем, встретили инициативу властей без энтузиазма. «Мы никуда не ходим, списки никакие не составляем», — рассказал владелец одной из компаний. По его мнению, цель чиновников — собрать недостающую информацию, чтобы более эффективно призывать тех, кого действительно нужно мобилизовать. «Видимо, у них совсем плохо с учётом, всё потеряли в военкоматах», — комментирует предприниматель. По его словам, пока в организацию пришло полтора десятка повесток, но две трети из них — тем, кто ограниченно годен и кто не подходит по возрасту. Из оставшихся мобилизовали одного. «Надо передать благодарность работникам военкоматов, благодаря грамотной и выверенной работе они спасают много жизней», — иронизирует собеседник «Фонтанки».



Еще один владелец компании сообщил, что получил приглашение, но вместо себя на встречу отправил кадровика. Списки военнообязанных сотрудников компания решила не подавать, взяв паузу на изучение юридической стороны вопроса. Он напомнил, что бизнес и так обязан по закону на регулярной основе информировать военкоматы о сотрудниках, подлежащих воинскому учету. А вот передача списков администрации района может противоречить закону о персональных данных.

По его словам, на встречах с бизнесом городские чиновники утверждают, что подача списков в интересах самих организаций: чтобы не допустить остановки предприятий, власти стремятся равномерно распределить «мобилизационную нагрузку». «Звучало, что цель собрать… (здесь был назван конкретный процент. — Прим. ред.) от военнообязанных сотрудников», — рассказывает источник «Фонтанки». Но, по мнению предпринимателя, как и во время пандемии COVID-19, власти пытаются, в первую очередь, решить с помощью бизнеса свои проблемы. Пока компания подала через личный кабинет Центра развития и поддержки предпринимательства список критично важных сотрудников. Перечень «возможных для мобилизации» работников на том же портале решили не заполнять.



«Получаем подобные письма от разных районов. Требуют списки для вручения повесток», — подтвердили «Фонтанке» в одной из крупных петербургских компаний. По словам собеседника издания, на встречах представители администраций районов называют разные целевые показатели по мобилизации. «Но в основном всё сводится к категорическим требованиям, процент неважен», — говорит собеседник издания. В компании также отметили, что подают сведения о воинском учёте в соответствии с текущим законодательством. «Стараемся не подавать дополнительно никакие списки», — подчеркнул собеседник.



О встречах в администрациях районов знает также руководитель одной из деловых ассоциаций. «Большинству наших участников приходили такие письма. Начинали с крупнейших налогоплательщиков, сейчас их получает и малый бизнес. Большинство не ходили или отправляли юристов. Общее мнение — никто никаких списков сдавать не собирается», — говорит он. Но бизнесу дают понять, что такой учет в его же интересах. «Отдавайте сами, чтобы бизнес не встал», — описывает собеседник «Фонтанки» лейтмотив встреч.

О желании равномерно распределить на предприятия мобилизационную нагрузку говорилось и на встрече, которая состоялась в «Невской ратуше» на прошлой неделе. По их словам, главный военный комиссар Сергей Качковский привел цифры по нескольким районам. К примеру, одному из районов нужно призвать в рамках частичной мобилизации 300 человек. Общее количество граждан в запасе — 19 тысяч, из них моложе 35 лет — 4 тысячи. В другом районе надо призвать 1000 человек. Если сейчас не выполнить задачу, неизвестно, что будет потом, и будет ли работать предприятие, и будет ли спокойно в городе, пересказывают участники встречи слова военного комиссара.



Ранее замглавы военкома Петербурга полковник Ильфат Абзалов заявил, что всего по городу вручено 8 тысяч повесток, обнаружены только 8 ошибочных.

Но если бизнес не идет к чиновникам, то те сами наносят визиты. Как рассказал «Фонтанке» один из предпринимателей, работающих в Приморском районе, к нему пришел сотрудник районной администрации, показал удостоверение начальника избирательной комиссии, уполномочивающее письмо военкома района и потребовал представить списки всех военнообязанных сотрудников организации, зарегистрированных в районе. «Далее пояснил, что он лично всем по данному списку выпишет повестки на 09:00 05.10.2022, показал толстенную пачку повесток с печатями, а дальше военкомат будет решать дальнейшую судьбу людей», — рассказал источник «Фонтанки».

«Очевидно, что проблема в самих военкоматах, так как нет цифровизации учета запасников. Чтобы выбрать [кого призвать], надо вручную перемолотить кучу дел, пытаются разгрести. Рассылка [от администраций районов] — это попытка ускорить наведение порядка», — комментирует один из предпринимателей, который пока не получал приглашение в район. Он также напоминает, что бизнес и так подает данные в военкомат о сотрудниках, состоящих на воинском учете, а также опасается, что предоставление дополнительных списков ударит по компании. «Все боятся, что заполнят — кипа повесток придет и бизнес встанет», — рассуждает он. Подавать перечень критически важных сотрудников Смольному предприниматель тоже не намерен. Законодательно никакое квотирование не предусмотрено. «А военкомату ехало-болело [на интересы бизнеса], там свои задачи», — рассуждает он.

