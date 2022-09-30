Военкомат Петербурга: Мобилизации подлежат только категории А и Б, повестки разосланы 8 тысячам горожан

Более 8 тысяч граждан в Петербурге получили повестки в рамках мобилизационной кампании. Об этом на брифинге в ТАСС 30 сентября заявил заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов.

Он также подчеркнул, что призыву на военную службу на данный момент подлежат только граждане, у которых в военном билете категория годности А и Б. Также он повторил, что в первую очередь призываются военнослужащие запаса первого разряда. Но формируются также отряды территориальной обороны, и вот туда уже могут быть призваны «запасники» из второго и даже третьего разрядов.