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    Мобилизация

    Военкомат Петербурга: Мобилизации подлежат только категории А и Б, повестки разосланы 8 тысячам горожан

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    Более 8 тысяч граждан в Петербурге получили повестки в рамках мобилизационной кампании. Об этом на брифинге в ТАСС 30 сентября заявил заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов.

    Он также подчеркнул, что призыву на военную службу на данный момент подлежат только граждане, у которых в военном билете категория годности А и Б. Также он повторил, что в первую очередь призываются военнослужащие запаса первого разряда. Но формируются также отряды территориальной обороны, и вот туда уже могут быть призваны «запасники» из второго и даже третьего разрядов.

    Внимание! В изначальной новости говорилось о 80 тысячах повесток, однако позднее поступило уточнение — 8 тысяч. Полковник Абзалов оговорился. Приносим свои извинения.

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