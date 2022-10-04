«Бегут во все стороны, как тараканы». Как петербургские муниципалы разносят повестки о мобилизации

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





В Петербурге как минимум в четырёх районах города муниципальные власти привлекли к разносу повесток. «Фонтанка» спросила у местных властей, как реагируют на это петербуржцы.

В конце сентября в нескольких районных администрациях города прошли собрания — глав муниципалитетов попросили помочь городу с мобилизацией. По словам одного из собеседников «Фонтанки», первым такую помощь оказали муниципалы Калининского района. «Остальным указали на то, как этот район успешно справляется, разнося огромное количество повесток», — отметил один из муниципальных деятелей.



Глава муниципалитета Калининского района округа №21 Валентина Костина подтвердила «Фонтанке», что их действительно попросили помочь: район к ним обращался дважды с просьбой доставить повестки адресатам. «Нас дважды привлекали, и мы поставленную задачу выполнили. Может, по 100–200 повесток разнесли. Нас попросили, мы сказали «да, конечно», глава района нам сказал спасибо», — сказала Костина. При этом она заметила, что жители неплохо открывали двери, но были и те, кто противился визиту муниципалов. «Мы с вами наплодили потребителей — у нас жалобщиков и контролёров так много, что работающие не успевают ни за одними, ни за другими. Я надеюсь, что из нашего округа в Казахстан люди не уехали», — добавила она. По мнению Костиной, сейчас много ошибок в повестках, в том числе и потому что люди не сообщали о том, что у них изменились жизненные обстоятельства.



«Мы к этому не готовились. Военкоматы в советские времена были другими. Это общая вина, что списки неактуальные и люди не пришли и не сказали, что у них поменялись обстоятельства. У нас же только у всех одни права, обязанностей нет ни у кого. Спросите, кто жалуется. Они дошли до военкомата и сказали, что у них изменилось здоровье? Конечно, нет. Или двойня родилась, и он сидит. Как я должна догадаться об этом? Ещё Ленин говорит, что не страшны ошибки, а то, что люди их не исправляют».

При этом в соседнем муниципалитете «Гражданка» «Фонтанке» сообщили, что тоже разносят повестки, но не о мобилизации, а в рамках осеннего призыва. «В наших повестках написано, что людей приглашают для уточнения воинского учёта. У нас эта обязанность всегда была, каждый год. К мобилизации вряд ли нас должны по закону привлекать», — рассудил собеседник в муниципалитете.



Кроме Калининского района активно разносят повестки и в Невском. Глава округа «Оккервиль» Сергей Бондарев пожаловался «Фонтанке», что его коллегам почти не открывают двери. «Если открывают, то говорят, что нет дома. По 70–80 повесток в день разносим, коллеги ходят по 2–3 человека....Зато выезд какой сейчас, кто в Белоруссию, кто в Казахстан, бегут во все стороны, как тараканы. Я думаю, надо ужесточать законодательство. У нас женщина должна рожать, а мужчина защищать. А у нас люди считают, что кто-то должен вместо них там быть». Солидарен с ним и Сергей Кочанжи из Невского округа. «Двери люди не открывают. Видимо, мужчины перевелись в Санкт-Петербурге. Настоящие всегда откроют и возьмут повестку, а потом сходят в военкомат. Если двери и открывают, то говорят, что люди тут не живут или переехали. Вчера один случай был, человек открыл, взял повестку и сказал, что обязательно сходит. Но таких людей может быть 0,1 процента».



Во Фрунзенском районе муниципалов тоже привлекли к мобилизации. Глава «Волковского» Павел Дементьев сообщил «Фонтанке», что в его муниципалитете сотрудники помогают разносить повестки, кроме того, муниципалы получают много вопросов — подлежит кто-то мобилизации или нет: «Но мы всех отправляем с этими вопросами в военкомат». Собеседники «Фонтанки» в Законодательном собрании рассказали, что в раздаче повесток в этом районе так постарались, что мобилизационные предписания получили даже главы местных администраций. О случаях, чтобы кто-то из них отправился на фронт, впрочем, пока неизвестно.



В Адмиралтейском районе муниципалитеты тоже помогают разносить повестки. Глава округа «Семёновский» Ян Липинский сообщил «Фонтанке», что лично принимал участие в таких мероприятиях. «Бывает, что 30 повесток, и не удается попасть, и никого нет. Бывает, 10–12 повесток вручим, люди благодарят, говорят нам спасибо за работу. В одной квартире нам открыли родители, у них сын живёт в деревне. Они при нас ему позвонили, и он потом сам дошел в муниципалитет и забрал повестку. Мы сразу говорим людям, что готовы оказать всестороннюю помощь: у кого-то собаки, у кого-то старые родственники. У нас уже есть случай: одинокий человек с собакой не знал, что с ней делать. Мы поговорили с питомниками и спросили, можно ли оставить на передержку на 3–6 месяцев. Большая часть людей очень хорошо понимают всё, люди сплотились, как во время пандемии».



В нескольких муниципалитетах Адмиралтейского района также подтвердили, что разносят повестки, помогая военкоматам. единственный округ, где этим не занимаются, — «Сенной». Его глава Анна Астахова сообщила «Фонтанке», что к ним с такой просьбой не обращались.

Несколько собеседников «Фонтанки» рассказали, что в их муниципалитетах были против того, чтобы участвовать в мобилизации, но возможности отказать властям не было. «Мы стараемся объяснять людям, иногда отговариваем их. Вот на днях принесли повестку мужчине 58 лет. Видимо, он забыл сняться с учёта. Он говорит: «Неужели я понадобился родине, что и за мной пришли? Давайте распишусь». Рассказал, что прошёл Афган, был специалистом по передаче данных. Спросил, неужели сейчас те же технологии? Мы предлагали ему позвонить в военкомат и уточнить все вопросы, но пока не расписываться в получении, но он настоял на своём», — добавил один из муниципалов.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

