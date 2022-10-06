Невоеннообязанная петербурженка получила повестку. Власти утверждают, что такое не повторится

Жительница Петербурга Людмила обнаружила в своей двери повестку с требованием явиться в военкомат для уточнения документов воинского учета. К армии женщина никакого отношения не имеет, военно-учетной специальности у нее нет, в запасе она не пребывает. Администрация района признала это ошибкой.

«Мы никуда не обращались. Нашли повестку — в паблик отправили и обращение написали [полпреду президента РФ в СЗФО Александру Гуцану]. С военкоматом не разговаривали и, уж тем более, не ходили», — рассказал «Фонтанке» 6 октября супруг 35-летней Людмилы. Он уточнил и специальность жены: режиссер мультимедиа-программ. Получение повестки Людмила связывает с наличием лицензии на огнестрельное оружие и зарегистрированное на её имя охотничье ружье.

По словам мужа петербурженки, районные власти назвали произошедшее ошибкой: «Сегодня несколько раз звонили из администрации Красногвардейского района, выясняли обстоятельства, потом извинились, сказали, что ошибка. Обещали прислать какое-то письменное подтверждение ей на почту, ждем».



В пресс-службе районной администрации «Фонтанке» отправку повестки подтвердили, но назвали её единичным нарушением такого рода: «Это был технический сбой. С Людмилой связались, принесли извинения. Посмотрели: таких ситуаций больше не было. Теперь тщательнее наблюдают, чтобы таких ошибок [не допускать]». Причину сбоя, по словам администрации, еще не выяснили.

