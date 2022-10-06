Второй «единичный случай». Ещё одной петербурженке прислали повестку в военкомат

Вторая жительница Красногвардейского района Петербурга получила повестку в военкомат для уточнения документов воинского учета. Документ 43-летней Надежде вручили лично в руки и под подпись. Об этом 6 октября рассказал «Фонтанке» ее супруг. Районная администрация назвала произошедшее ошибкой.
«В понедельник в районе 19:00 позвонили в квартиру два человека. Что очень странно, не попросили предъявить паспорт», — описал ситуацию мужчина. По его словам, Надежда — домохозяйка и не работает с 2008 года. Супруг получившей повестку петербурженки отметил, что она, как и получившая повестку и живущая в том же районе Людмила, владеет охотничьим оружием.
«Не думаю, что эта ситуация носит массовый характер. Технический сбой, который исправили. [Надежде] не о чем волноваться и никуда ходить не нужно», — сказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
Как уточнил супруг петербурженки, после того как он рассказал о произошедшем журналистам, Надежде сразу же позвонили из военкомата. Сотрудник комиссариата принес извинения и заверил, что приходить «уточнять документы» не нужно.
Ранее «Фонтанка» рассказала про жительницу Петербурга, которая обнаружила повестку в двери своей квартиры. К армии женщина отношения не имеет, работает режиссером мультимедиапрограмм. В пресс-службе администрации Красногвардейского района ситуацию оценили как единичную ошибку.