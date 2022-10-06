Второй «единичный случай». Ещё одной петербурженке прислали повестку в военкомат

Вторая жительница Красногвардейского района Петербурга получила повестку в военкомат для уточнения документов воинского учета. Документ 43-летней Надежде вручили лично в руки и под подпись. Об этом 6 октября рассказал «Фонтанке» ее супруг. Районная администрация назвала произошедшее ошибкой.



«В понедельник в районе 19:00 позвонили в квартиру два человека. Что очень странно, не попросили предъявить паспорт», — описал ситуацию мужчина. По его словам, Надежда — домохозяйка и не работает с 2008 года. Супруг получившей повестку петербурженки отметил, что она, как и получившая повестку и живущая в том же районе Людмила, владеет охотничьим оружием.

